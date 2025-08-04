Стало известно, кого СБУ может использовать для осуществления терактов в РФ

Спецслужбы Украины могут привлекать членов боевого крыла последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева (террористическая организация, запрещена на территории РФ) для совершения диверсий на российской территории. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил представитель Ассоциации группы «Альфа», подполковник в отставке Андрей Попов.
По его оценке, баталхаджинцы оптимально подходят для подобных операций СБУ. Боевики представляют собой готовую агентурную сеть для дистанционной работы украинских спецслужб внутри России. Эксперт пояснил, что они сплоченные, вооруженные, агрессивно настроенные, обладают мотивацией, криминальными связями и региональными контактами.
Попов добавил, что коммуникацию с боевиками на территории России, вероятно, поддерживает лидер движения Ильяс Белхароев, предположительно участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ против российских военных.
Киеву не требуется создавать структуры с нуля. Достаточно установить с ними связь, например, через Белхароева — учитывая его доступность, — ставить задачи и обеспечивать финансирование, уточнил эксперт.
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