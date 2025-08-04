Стало известно, кого СБУ может использовать для осуществления терактов в РФ

Спецслужбы Украины могут привлекать членов боевого крыла последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева (террористическая организация, запрещена на территории РФ) для совершения диверсий на российской территории. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил представитель Ассоциации группы «Альфа», подполковник в отставке Андрей Попов.