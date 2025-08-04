Сенат утвердил послом США в ЕС экс-главу сети заведений фастфуда Паздера

Сенат Конгресса США утвердил назначение бывшего гендиректора сети ресторанов быстрого питания Эндрю Паздера на пост американского посла в ЕС, сообщает издание The Hill.
За его кандидатуру проголосовали 53 члена законодательного органа, против — 44. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Паздера ещё в январе. Он похвалил предпринимателя за то, что тот смог вывести сети заведений фастфуда Carl s Jr. и Hardee s из «серьёзных финансовых трудностей».
Американский лидер считает, что этот бизнесмен «прекрасно проявит себя» в роли посла. В 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, Паздер выдвигался на пост министра труда США. Тогда он снял свою кандидатуру из-за критики со стороны республиканцев.
Решение предпринимателя связывалось с обвинениями в супружеском насилии и найме нелегальной мигрантки для работы по дому. Позже Паздер смог урегулировать все вопросы.
Напомним, в декабре Трамп заявил, что решил назначить телевизионного продюсера Марка Бёрнетта специальным посланником США в Британии.