Сенат утвердил послом США в ЕС экс-главу сети заведений фастфуда Паздера

За его кандидатуру проголосовали 53 члена законодательного органа, против — 44. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Паздера ещё в январе. Он похвалил предпринимателя за то, что тот смог вывести сети заведений фастфуда Carl s Jr. и Hardee s из «серьёзных финансовых трудностей».