Вооруженные люди похитили более 50 человек: названа возможная цель

В отчете отмечается, что это был первый инцидент с «массовым захватом» в районе местного самоуправления Бакура в этом году. «Недавняя тенденция к массовым захватам в Замфаре вызывает беспокойство», — говорится в сообщении, в котором отмечается «изменение стратегии бандитов в сторону более масштабных нападений на севере Замфары».