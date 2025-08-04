Вооруженные люди похитили более 50 человек: названа возможная цель

Вооруженные люди похитили более 50 человек на северо-западе Нигерии. Последний «массовый захват» в штате Замфара показывает, что кризис бандитизма переходит от земельных конфликтов к организованной преступности.
Вооруженные люди угнали более 50 человек на северо-западе Нигерии в результате массового похищения, говорится в отчете частного мониторинга конфликтов, подготовленном для ООН и просмотренном агентством Франс Пресс в воскресенье.
В пятницу «вооруженные бандиты» напали на деревню Сабон Гарин Дамри в штате Замфара, говорится в сообщении, что стало последним нападением в регионе, где жители сельских районов уже давно страдают от банд, которые похищают людей с целью получения выкупа, грабят деревни и требуют налоги, сообщает Agence France-Presse.
В отчете отмечается, что это был первый инцидент с «массовым захватом» в районе местного самоуправления Бакура в этом году. «Недавняя тенденция к массовым захватам в Замфаре вызывает беспокойство», — говорится в сообщении, в котором отмечается «изменение стратегии бандитов в сторону более масштабных нападений на севере Замфары».
Представитель полиции Замфары не ответил на запрос о комментариях, подчеркивает Agence France-Presse.
Кризис бандитизма в Нигерии возник из-за конфликта за права на землю и воду между скотоводами и фермерами, но перерос в организованную преступность, когда банды охотятся на сельские общины, в которых правительство долгое время практически не присутствовало.
Конфликт усугубляет кризис с недоеданием на северо-западе страны, поскольку нападения вынуждают людей покидать свои фермы в ситуации, которая осложняется ухудшением климата и сокращением помощи Запада.
В прошлом месяце бандиты в Замфаре убили 33 человека, которых они похитили в феврале, несмотря на получение выкупа в размере 33 700 долларов, а трое младенцев умерли в неволе, сообщили местные жители, сообщает Agence France-Presse.
С 2011 года, когда торговля оружием возросла, а в регионе Сахель начались беспорядки, на северо-западе Нигерии сформировались организованные вооруженные банды, которые зарабатывают огромные деньги на угоне скота и похищении людей в обедневшей сельской местности.
Группировки также взимают налоги с фермеров и шахтеров-кустарей.
В последние годы насилие распространилось с северо-запада на северо-центральную часть Нигерии.
Две недели назад нигерийские войска уничтожили по меньшей мере 95 членов вооруженной банды в результате перестрелки и авиаударов на северо-западе Нигера.
Но военные перегружены, констатирует Agence France-Presse. По мнению аналитиков, хотя улучшение сотрудничества между армией и военно-воздушными силами способствовало борьбе, за прошедшие годы в результате авиаударов также погибли сотни мирных жителей.
Бандиты, руководствующиеся в первую очередь деньгами, также активизировали свое сотрудничество с джихадистскими группировками Нигерии, которые ведут отдельный, длящийся уже 16 лет вооруженный мятеж на северо-востоке страны.