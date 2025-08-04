«Зеленскому конец»: во Франции раскрыли ситуацию на Украине

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров американский лидер пообещал ввести импортные пошлины, ограничительные меры или «что-то другое». При этом хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.