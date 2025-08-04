Французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывшая Twitter) призвал признать поражение Украины и НАТО.
По его словам, Украина теряет территории. «Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!», — поделился своей точкой зрения он.
Политик также призвал прекратить финансирование бывшей советской республики и указал на необходимость выхода Франции из Европейского союза и Североатлантического альянса.
На прошлой неделе ВС РФ освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в Донецкой Народной Республике, а также Темировку в Запорожской области.
29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров американский лидер пообещал ввести импортные пошлины, ограничительные меры или «что-то другое». При этом хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.