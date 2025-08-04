Минимум 27 человек убиты солдатами воюющей страны при попытке раздобыть еду

По меньшей мере 27 человек были убиты израильскими военными при попытке раздобыть продовольствие, а еще шестеро умерли от голода или недоедания в Газе в воскресенье, сообщили палестинские официальные лица на фоне возмущения в регионе по поводу визита израильского министра в самое важное, святое место Иерусалима.
Свидетели сообщили, что израильские вооруженные силы открыли огонь по толпе голодающих, которые пытались получить продовольственную помощь в пункте распределения, управляемом поддерживаемым США гуманитарным фондом Газы (GHF) на юге территории, причем некоторые назвали огонь неизбирательным, пишет The Guardian.
«Я не мог остановиться и никому помочь из-за пуль», — сказал Юсеф Абед агентству Associated Press после того, как увидел, что по меньшей мере три человека истекали кровью на земле после того, как израильские войска открыли огонь.
Воскресные убийства стали последними в череде смертоносных перестрелок, направленных против голодающих людей, констатирует The Guardian. С 27 мая погибли по меньшей мере 1400 человек, обратившихся за помощью, большинство из которых были убиты вблизи объектов GHF, в то время как другие были убиты на маршрутах конвоев с гуманитарной помощью, сообщила ООН в пятницу. Охрана GHF заявляет, что использует перцовый аэрозоль или делает предупредительные выстрелы только для сдерживания толпы.
В общей сложности за последние 24 часа в результате израильских обстрелов и авиаударов в Газе погибли 119 человек, включая тех, кто обратился за помощью, сообщило министерство здравоохранения Газы.
Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в воскресенье израильские военные нанесли удар по его штаб-квартире в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, убив одного сотрудника и ранив еще троих. На видео, снятом одним из сотрудников, видно, что штаб-квартира охвачена пламенем после удара, в результате которого большая часть здания была разрушена.
В результате другого израильского удара по школе в Хан-Юнисе, которую перемещенные лица использовали в качестве убежища, погибли по меньшей мере два человека.
Население Газы впадает во все большее отчаяние по мере того, как территория все глубже погружается в пучину голода, который, по мнению экспертов, является результатом продолжающейся израильской блокады поставок гуманитарной помощи. Израиль категорически отрицает наличие в Газе кризиса, связанного с голодом, и объявил о расширении мер помощи на прошлой неделе, но гуманитарии говорят, что Израиль по-прежнему серьезно ограничивает ввоз гуманитарной помощи.
По данным представителей здравоохранения, за последние 24 часа от голода или недоедания умерли шесть человек, в результате чего общее число умерших от голода достигло 175, 93 из которых были детьми. В июле число смертей от голода резко возросло, и от голода умерло больше людей, чем за предыдущие 20 месяцев, вместе взятых.
Гуманитарные организации заявляют, что в Газу необходимо доставить гораздо больший объем помощи, чтобы стабилизировать ситуацию с голодом.
«Нам нужен постоянный приток гуманитарной помощи, чтобы обеспечить ее поступление в Газу на относительно длительный период времени. Пациентам и больницам требуется больше продовольствия, чем обычно, чтобы способствовать их выздоровлению», — сказал Хишам Мханна, представитель МККК в Газе.
Он подчеркнул, что чрезвычайная ситуация усугубила существующие в Газе кризисы, которые включают в себя разрушенную систему здравоохранения и распространение болезней. Столкнувшись с голодом и нехваткой гуманитарных поставок, гуманитарные организации изо всех сил пытаются помочь населению Газы.
В общей сложности по меньшей мере 60 839 человек были убиты в Газе в ходе текущих военных операций израильтян, начатых после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек, пишет The Guardian.
В то время как израильские удары по Газе продолжались, крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир возглавил молитву в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, вызвав возмущение региональных держав. Бен-Гвир прибыл с группой примерно из 1250 человек, которые молились в комплексе в воскресенье под защитой израильских военных.
Комплекс, который евреи называют Храмовой горой, является очень почитаемым местом — самой священной в иудаизме и третьей святыней в исламе. Это место находится под опекой Иордании; согласно десятилетнему соглашению, евреям разрешается посещать его, но не молиться там.
Иордания осудила этот визит, назвав его «неприемлемой провокацией». Министерство иностранных дел Иордании заявило, что «подтверждает абсолютное неприятие королевством и решительное осуждение продолжающихся неприемлемых вторжений экстремистского министра Бен-Гвира».
Визит Бен-Гвира был приурочен к празднику Тиша-Бав, когда евреи скорбят о разрушении двух еврейских храмов, и это был первый случай, когда израильский священник публично молился на этом месте, поясняет The Guardian.
В прошлом этот комплекс был местом столкновений: израильская полиция провела обыск в мечети в 2023 году после того, как палестинцы оккупировали ее в ответ на сообщения о том, что евреи планировали провести там религиозную церемонию.
Бен-Гвир призвал к аннексии Газы и к тому, чтобы палестинцы покинули территорию: «Необходимо послать сигнал: чтобы обеспечить завоевание всего сектора Газа, провозгласите суверенитет…. Это единственный способ вернуть заложников и выиграть войну».
После визита Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором говорится, что политика, регулирующая комплекс, «не изменилась и не изменится в будущем».
Скандал возник в связи с тем, что израильская общественность была потрясена публикацией в минувшие выходные двух видеороликов, на которых запечатлены изможденные заложники, удерживаемые ХАМАС в Газе, что вызвало протесты в субботу.
В воскресенье Нетаньяху обратился к Международному комитету Красного Креста за поддержкой в обеспечении заложников в Газе продовольствием и медицинской помощью.
ХАМАС ответил, что готов предоставить помощь Красного Креста заложникам, если Израиль прекратит «все виды воздушного сообщения» на время доставки посылок.
В воскресенье на оккупированном Западном берегу также прошли демонстрации: тысячи людей протестовали против войны в Газе и содержания палестинцев в израильских тюрьмах. Протестующие несли фотографии палестинцев, убитых или задержанных Израилем, а также фотографии голодающих детей в Газе.
Более 10 800 палестинцев содержатся в израильских тюрьмах, пишет The Guardian. Правозащитные организации задокументировали широко распространенные пытки палестинцев израильскими тюремными надзирателями и солдатами, включая сексуальное насилие, лишение пищи и физическое надругательство.