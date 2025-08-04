Минимум 27 человек убиты солдатами воюющей страны при попытке раздобыть еду

Воскресные убийства стали последними в череде смертоносных перестрелок, направленных против голодающих людей, констатирует The Guardian. С 27 мая погибли по меньшей мере 1400 человек, обратившихся за помощью, большинство из которых были убиты вблизи объектов GHF, в то время как другие были убиты на маршрутах конвоев с гуманитарной помощью, сообщила ООН в пятницу. Охрана GHF заявляет, что использует перцовый аэрозоль или делает предупредительные выстрелы только для сдерживания толпы.