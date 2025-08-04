Верховный глава Малайзии Ибрагим вылетел с государственным визитом в Россию

Верховный правитель Малайзии, султан штата Джохор Ибрагим ибни Искандар, отправился с государственным визитом в Россию для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об сообщило агентство Bernama.
Отмечается, что самолёт с главой государства вылетел утром 4 июля с базы Королевских Военно-воздушных сил Малайзии. Этот визит ознаменовался историческим значением, став первым с момента установления дипломатических связей между Малайзией и СССР в 1967 году.
Государственный визит верховного правителя в Россию продлится с 5 по 10 августа.
Малайзия является федеративной выборной монархией, где верховный правитель — король — избирается на пять лет правительствами девяти штатов федерации. С 2024 года этот пост занимает Ибрагим ибни Искандар.
Ранее Кремль раскрыл детали предстоящих переговоров Путина с лидером Малайзии. В ходе встречи лидеры двух стран обсудят перспективы развития российско-малайзийских отношений.