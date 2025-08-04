Штрафы, меры поддержки и ограничения: новые законы приняла закдума Хабаровского края

— Я вижу желание всех депутатов быть полезными, использовать свои компетенции, профессионализм, а также данные им избирательным правом полномочия для решения вопросов избирателей, жителей Хабаровского края. Вижу положительную динамику в законотворческой деятельности. Это дает надежду, что в следующем полугодии мы сможем реализовать все те инициативы и идеи, которые не сумели реализовать в этом, — резюмировал Николай Шевцов.