Штрафы, меры поддержки и ограничения: новые законы приняла закдума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края прошли очередное и внеочередное заседания. Итогом проделанной работы стали несколько принятых региональных законопроектов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В частности, на июльском очередном заседании думы был принят закон, по которому муниципалитеты получат дополнительные средства на благоустройство дорог. Так, например, для городских округов был повышен единый норматив отчислений от транспортного налога с 15 процентов до 50.
— С принятием закона 50 процентов транспортного налога будет оставаться в местном бюджете. Благодаря этому наши городские округа смогут более оперативно реагировать на какие-то срочные проблемы ремонтного характера, а также планировать свою деятельность в части соответствия дорожной сети мастер-планам. Это позволит расширять узкую дорожную сеть, где уже строятся большие микрорайоны, чтобы создать комфортные условия для жизни хабаровчан и комсомольчан, — подчеркнул председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.
Еще одна законодательная инициатива, получившая поддержку парламентариев, затронула меры социальной поддержки определенному кругу граждан. Так, от уплаты транспортного налога за один автомобиль независимо от его мощности освобождены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы и лица, награжденные орденом Мужества.
Кроме того, депутаты приняли закон, увеличивающий до пяти тысяч рублей размер штрафа для граждан за купание в зоне действия знака «Купаться запрещено!». Ранее штраф составлял от пятисот до одной тысячи рублей.
— Статистика на сегодня неутешительная. С начала сезона в крае утонули 23 человека, в том числе семь детей. Эта цифра должна заставить всех задуматься. Наша задача — сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие случаи гибели людей, — отметил председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Яц.
Однако наиболее резонансным стал закон об ограничении парковки средств индивидуальной мобильности. Он предоставил право муниципальным образованиям самим регулировать зоны размещения СИМ, в том числе определять зоны запрета на их парковку.
Всего же на июльском заседании думы депутаты приняли 10 законов, а еще ряд инициатив парламентарии поддержали в первом чтении.
— Сегодня в первом чтении принят закон о дополнительном финансировании муниципальных образований края для обеспечения их учебниками и учебными пособиями по истории. Это позволит в течение трех лет заменить учебный фонд в крае, — сообщил Николай Шевцов.
В целом, подводя итоги работы восьмого созыва в первом полугодии, спикер регионального парламента подчеркнул, что созыв работает достаточно творчески и напряженно.
— Я вижу желание всех депутатов быть полезными, использовать свои компетенции, профессионализм, а также данные им избирательным правом полномочия для решения вопросов избирателей, жителей Хабаровского края. Вижу положительную динамику в законотворческой деятельности. Это дает надежду, что в следующем полугодии мы сможем реализовать все те инициативы и идеи, которые не сумели реализовать в этом, — резюмировал Николай Шевцов.