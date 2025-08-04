В Молдавии обвинили власти в использовании русофобии для оправдания неудач

Президент Молдавии Майя Санду в конце июля по итогам заседания совбеза бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. Ранее в мае глава республики заявила, что ей нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые его решения превратятся из консультативных в обязательные. Проект был одобрен парламентом в первом чтении.