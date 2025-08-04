Премьер-министр Башкирии получил благодарность от Михаила Мурашко

«Андрей Геннадьевич имеет опыт быстрого строительства медучреждений. Все мы помним, как в республике во время коронавирусной пандемии за рекордные сроки были возведены инфекционные госпитали, которые продолжают эффективно работать и сейчас», — сказал Радий Хабиров.