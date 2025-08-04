Премьер-министр Башкирии получил благодарность от Михаила Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил благодарность премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову за большой вклад в развитие здравоохранения. Об этом сегодня на оперативном совещании в ЦУРе сообщил Глава республики Радий Хабиров.
Радий Хабиров напомнил, что минздрав России попросил руководство Башкирии оказать содействие в строительстве модульного приёмного отделения для республиканской больницы в Горно-Алтайске. Строители Башкирии возвели объект за 2,5 месяца. Объект открыл председатель правительства Михаил Мишустин, он высоко оценил выполненную работу.
«Андрей Геннадьевич имеет опыт быстрого строительства медучреждений. Все мы помним, как в республике во время коронавирусной пандемии за рекордные сроки были возведены инфекционные госпитали, которые продолжают эффективно работать и сейчас», — сказал Радий Хабиров.