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Премьер-министр Башкирии получил благодарность от Михаила Мурашко

Строители Башкирии за короткий срок возвели корпус приёмного отделения для республиканской больницы в Горно-Алтайске.

Источник: Башинформ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил благодарность премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову за большой вклад в развитие здравоохранения. Об этом сегодня на оперативном совещании в ЦУРе сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Радий Хабиров напомнил, что минздрав России попросил руководство Башкирии оказать содействие в строительстве модульного приёмного отделения для республиканской больницы в Горно-Алтайске. Строители Башкирии возвели объект за 2,5 месяца. Объект открыл председатель правительства Михаил Мишустин, он высоко оценил выполненную работу.

«Андрей Геннадьевич имеет опыт быстрого строительства медучреждений. Все мы помним, как в республике во время коронавирусной пандемии за рекордные сроки были возведены инфекционные госпитали, которые продолжают эффективно работать и сейчас», — сказал Радий Хабиров.

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