Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа

«Странные публичные выступления Дональда Трампа вновь вызывают вопросы относительно его умственных способностей», — говорится в материале.
По словам автора, уже больше года 79-летний глава Белого дома демонстрирует необычное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях.
В статье утверждается, что резкие перемены в риторике американского лидера могут быть следствием того, что он непроизвольно отвлекается от темы и не может выстроить связное повествование.
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