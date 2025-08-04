Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские СМИ обратили внимание на детали в поведении Трампа

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет британская газета Guardian.

Источник: Reuters

«Странные публичные выступления Дональда Трампа вновь вызывают вопросы относительно его умственных способностей», — говорится в материале.

По словам автора, уже больше года 79-летний глава Белого дома демонстрирует необычное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях.

В статье утверждается, что резкие перемены в риторике американского лидера могут быть следствием того, что он непроизвольно отвлекается от темы и не может выстроить связное повествование.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше