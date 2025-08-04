Зухра Гордиенко покинула пост министра туризма Башкирии. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства в ЦУР сегодня, 4 августа.
«Указом главы Зухра Маулитбаевна в связи с переходом на другую работу освобождена от должности министра предпринимательства и туризма. Министром назначена Светлана Верещагина, ранее занимавшая должность заместителя министра экономического развития», — объявил глава РБ Радий Хабиров.
Напомним, Зухра Гордиенко заняла пост министра 13 мая 2024 года. На этом посту она сменила Рустема Афзалова, которого в конце апреля назначили генеральным директором АО «Региональный фонд». До своего назначения Зухра Гордиенко четыре года возглавляла администрацию Кигинского района. Она была первой женщиной на посту главы района в республике.
Отметим, что недавно 4 руководителя организаций из сферы туризма были задержаны по обвинению в мошенничестве. Артура Идельбаева и его коллег подозревают в хищении 26 млн бюджетных денег, выделенных на развитие туризма в регионе.