Зухра Гордиенко покинула пост министра туризма Башкирии

Напомним, Зухра Гордиенко заняла пост министра 13 мая 2024 года. На этом посту она сменила Рустема Афзалова, которого в конце апреля назначили генеральным директором АО «Региональный фонд». До своего назначения Зухра Гордиенко четыре года возглавляла администрацию Кигинского района. Она была первой женщиной на посту главы района в республике.