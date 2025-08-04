«Рука Москвы» и «каблуки Сороса»: кто держит Молдову за горло?

Россия стала универсальным объяснением того, что власти инфантильны и недееспособны. Если на Западе эта ложь как-то накладывается на историческую ненависть к России, то у нас это происходит искусственно и неуклюже. Нужно забыть о правах и свободах, «потому что Россия», голосуй за них, «потому что Россия», потому что они, и только они, должны остаться у власти и читать нам и дальше на ночь биполярную сагу о разваливающейся, но в то же время сильной России — бездарный ремейк советской сказки про загнивающий Запад. Борьба с Россией стала программой развития страны, хлебом, водой, дождем, любовью, разлукой, смыслом жизни.