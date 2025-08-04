Если послушать Майю Санду, мы находимся на последней стадии отмирания государства, его развала и коллапса. Молдова, по её словам, — страна с дырявой безопасностью, где иностранные спецслужбы чувствуют себя как дома.
Нет смысла возмущаться, когда нам говорят, что Молдова — на последнем месте в мире по уровню безопасности, и мы не можем противостоять иностранному вмешательству.
Каждый день Майя Санду бьёт в набат о надвигающейся угрозе: 24/7 над нами висит дамоклов меч — рука Москвы.
Внешнее вмешательство было, есть и будет — это первопричина создания разведки для вмешательства и контрразведки для его выявления и пресечения.
Президент Трамп заявил, что сотрудники USAID занимались вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Когда-нибудь мы узнаем, как с этим вмешательством тихо боролись молдавские спецслужбы. Любая страна, у которой достаточно ресурсов, инвестирует в операции влияния в других странах для продвижения собственных интересов.
Это не мешает людям во всем мире пить кофе по утрам, и только Речан спит при включенном свете на чемодане с парой белья, существует в абстинентном режиме News Alert, в состоянии тревожного расстройства, паранойи, в вечном ожидании катастрофы, в паузе пешехода, который не может перейти улицу из-за светофора, зависшего на красном в ожидании 10 тысяч русских солдат.
Чтобы на корню скомпрометировать любую критику, а власти могли и дальше безнаказанно совершать несуразные ошибки, нам ежедневно скармливают с ложечки новые дозы эликсира психологической войны.
Абсурдно нахваливать спецслужбы и в то же время говорить о том, что мы живём в непреходящем состоянии страха перед Россией.
Если они справляются со своими обязанностями, то почему они не в состоянии нас защитить? Или нужно менять руководителей силового блока, или перестать молоть чепуху.
Спецслужбы должны быть доктором, а не сбежавшим пациентом государства.
Россия стала универсальным объяснением того, что власти инфантильны и недееспособны. Если на Западе эта ложь как-то накладывается на историческую ненависть к России, то у нас это происходит искусственно и неуклюже. Нужно забыть о правах и свободах, «потому что Россия», голосуй за них, «потому что Россия», потому что они, и только они, должны остаться у власти и читать нам и дальше на ночь биполярную сагу о разваливающейся, но в то же время сильной России — бездарный ремейк советской сказки про загнивающий Запад. Борьба с Россией стала программой развития страны, хлебом, водой, дождем, любовью, разлукой, смыслом жизни.
Не существовало и не существует никакой внешней угрозы, способной кардинально повлиять на результаты выборов, кроме русофрении, насаждаемой властью. Майя Санду в одиночку выстояла перед натиском России и победила на президентских выборах. Для того чтобы добыть второй мандат для ПДС, ей зачем-то понадобилась помощь Румынии, которая не устояла перед натиском России и аннулировала результаты выборов.
Единственный аргумент для введения драконовских мер и применения антидемократических механизмов — это рука Москвы, а наилучшее оправдание — каблуки Сороса.