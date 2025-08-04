Эксперт объяснил, что означает ультиматум Трампа

Эксперт обратил внимание, что с самого старта второго срока президентства Трампа было ясно, что он предоставит России возможность достичь перемирия с Украиной, но только на условиях США. Он уточнил, ранее американский политик считал возможным урегулирование конфликта на Украине по корейскому сценарию, но с присвоением Украине нейтрального статуса. Также он планировал отменить часть антироссийских санкций, но европейские союзники выступили против таких уступок.