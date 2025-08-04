Эксперт объяснил, что означает ультиматум Трампа

С чем связано сокращение срока ультиматума
По мнению эксперта, установить новый срок ультиматума для России Дональда Трампа побудили две причины. Одна из них — успешное продвижение российских войск в украинских регионах. Белый дом заинтересован в том, чтобы Кремль не увеличил занятые территории.
Вторая причина — Китай. Именно эту страну Белый дом считает своим главным соперником в мире, а вовсе не Россию. Сейчас США намереваются заставить КНР усилить влияние на Москву, чтобы она в сжатые сроки согласилась на примирение. Борис Межуев считает, что американцы готовы предложить Пекину что-то, что имеет для него высокую ценность, и он будет готов поступиться интересами Москвы.
Эксперт обратил внимание, что с самого старта второго срока президентства Трампа было ясно, что он предоставит России возможность достичь перемирия с Украиной, но только на условиях США. Он уточнил, ранее американский политик считал возможным урегулирование конфликта на Украине по корейскому сценарию, но с присвоением Украине нейтрального статуса. Также он планировал отменить часть антироссийских санкций, но европейские союзники выступили против таких уступок.
Эксперт напомнил, что Трамп представил свои условия урегулирования украинского кризиса, но выяснилось, что они не интересуют Россию, и перемирие, инициированное США, не состоялось, после чего американцы пошли на обострение.
«Сначала Трамп прощупал почву насчет перемирия, показал максимум своих возможных предложений, а затем перешел к фазе давления. Хотя пока оно остается не до конца прозрачным», — объяснил Межуев.
Сокращение срока с 50 до 10 дней сотрудник РАН объяснил импровизацией Трампа. По его словам, американский лидер был вынужден на это пойти, так как российские военные демонстрируют успехи на линии боевого соприкосновения. ВС РФ наступают, взят под контроль Часов Яр, в перспективе российские бойцы могут освободить Покровск, что станет подтверждением того, что ВСУ потерпело разгромное поражение на Донбассе.
«Трамп хочет любой ценой переломить эту ситуацию», — констатировал эксперт.
Есть ли связь между сокращением срока ультиматума и НАТО
Межуев напомнил, что в начале своего президентского срока Трамп педалировал тему необходимости усиления оборонного потенциала Европы и даже намекал, что США прекратит в прежней мере заботиться о безопасности европейского континента.
Межуев уточнил, что сейчас главы европейских стран послушно увеличивают оборонные бюджеты, создают новые военные предприятия, формируют общеевропейские силы стратегического назначения. Таким образом, констатирует эксперт, президент США не разрушил евроатлантический блок, а укрепил его и сделал мощнее.
«Фактически именно Трамп породил агрессивную Европу — монстра, как он сам ее и описывал. До него ничего подобного не происходило», — добавил сотрудник РАН.
Учёный подтвердил, что разногласия между странами НАТО существуют, но касаются они преимущественно вопросов культурного характера, например, миграции. В целом же Европа переориентировалась на США и пытается перенять американские ценности. Между тем, республиканец принял решение об ультиматуме России самостоятельно, без давления со стороны европейских союзников по НАТО.
Что ждет Россию после 8 августа
Президент США намерен добиться мира на Украине, не церемонясь с Россией, считает эксперт. Он напомнил, что теперь никто не называет Трампа пророссийским политиком.
Межуев акцентировал внимание на то, что урегулирование украинского кризиса — цель США только потому, что война с Россией отвлекает ресурсы Запада от противостояния с Китаем. По мнению ученого, США не просто желает выстроить новую архитектуру мира Pax Americana, а выиграть гонку за стратегический ресурс — искусственный интеллект. Главным соперником в этом противостоянии для США является КНР.
Установка ультиматума — стремление заставить КНР повлиять на Россию, так как Китаю также не выгодно усиление конфликта на Украине. Кроме Китая, США давит на Индию — на импорт индийских товаров уже введены 25% пошлины. Страну заставляют отказаться от приобретения российских энергоресурсов.
Если ультиматум не сработает, то Межуев прогнозирует возможность усиления военного давления на линии соприкосновения.
Учёный подчеркнул, что сейчас цель Трампа — не трансформация политики России, а дестабилизация ситуации внутри страны. Ещё одно из намерений США — убедить мир в том, что Кремль готов к ядерной эскалации.
Как завершится конфликт
По мнению эксперта, конфликт на Украине будет урегулирован по корейскому сценарию. Вопрос в том, где пройдет линия раздела. Межуев считает, что граница между странами в том случае, скорее всего, проляжет там, где остановятся российские войска.
Ученый отказался сказать однозначно, сыграет ли ультиматум Трампа какую-то значимую роль в разрешении конфликта. По его словам, заставить Россию остановиться может Китай под давлением США, но сейчас такой сценарий маловероятен, так как Индия, КНР и Бразилия противостоят американцам.