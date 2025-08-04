Плахотнюк: правительство PAS боится моего возвращения в Молдову

Или недавно, когда после моего задержания они заявили, что сделают все возможное, чтобы моя экстрадиция произошла как можно быстрее, но на самом деле «забыли» отправить необходимые документы в Грецию и дополнительно попросили греческие власти не торопиться с экстрадицией, потому что не хотят видеть меня в Республике Молдова до выборов? Или, может быть, они искренни только сейчас, когда обратились к нескольким европейским странам, таким как Франция, с просьбой срочно найти возможность связать меня с каким-либо делом в их стране и на этом основании также отправить в Грецию запрос на мою экстрадицию на их территорию, только чтобы затянуть экстрадицию и мое возвращение в Молдову?