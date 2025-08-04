Возвращаясь к процессу экстрадиции из Греции, чтобы вы увидели, насколько ложно и лживо правительство PAS, я призываю вас, уважаемые граждане, спросить у правителей, когда же они были искренни?
По словам Плахотнюка, правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну.
Или недавно, когда после моего задержания они заявили, что сделают все возможное, чтобы моя экстрадиция произошла как можно быстрее, но на самом деле «забыли» отправить необходимые документы в Грецию и дополнительно попросили греческие власти не торопиться с экстрадицией, потому что не хотят видеть меня в Республике Молдова до выборов? Или, может быть, они искренни только сейчас, когда обратились к нескольким европейским странам, таким как Франция, с просьбой срочно найти возможность связать меня с каким-либо делом в их стране и на этом основании также отправить в Грецию запрос на мою экстрадицию на их территорию, только чтобы затянуть экстрадицию и мое возвращение в Молдову?
По мнению экс-главы Демпартии, правящий в Молдове режим настолько опасается его возвращения в страну, что власти предпочитают попросту врать гражданам.
Страх перед моим присутствием в Республике Молдова настолько велик для желтого правительства, что они решили еще раз обмануть граждан и заключить тайные соглашения с другими странами, пытаясь переложить мою экстрадицию на них, только чтобы я не вернулся в Молдову. По крайней мере, до выборов в сентябре.
Ранее его адвокат Лучиан Рогак также предположил, что Кишинев затягивает процесс экстрадиции, так как документы, запрашивающие экстрадицию, от властей Молдовы в Грецию еще не поступили. По словам юриста, этот процесс должен был занять от 12 до 30 дней, согласно существующей практике греческого правосудия. Он назвал случаи, когда экстрадиция длилась и пять дней, когда запрашивающее государство было готово к сотрудничеству и хотело, чтобы экстрадиция была осуществлена оперативно.
Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах. Уточняется, что Плахотнюк «разыскивается по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Молдавское ведомство заявило, что начало процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании применимого национального законодательства.
Греческая прокуратура выдала ордер на арест Плахотнюка на 40 дней, что является сроком, предусмотренным Европейской конвенцией о выдаче для направления запроса об экстрадиции. Решение может быть обжаловано.
Владимир Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.