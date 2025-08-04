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Правительство Литвы ушло в отставку вслед за премьером

Правительство Литвы сообщило президенту страны о сложении полномочий. Решение об этом кабмин принял на специальном заседании, которое было созвано после известий об отставке премьера Гинтаутаса Палуцкаса.

Источник: Reuters

«Об отставке было официально объявлено на заседании правительства в понедельник», — говорится в официальном сообщении пресс-службы на сайте литовского кабмина.

В соответствии со статьей 9 закона о правительстве, кабмин Литвы должен сложить полномочия в случае отставки премьер-министра. Отставка правительства принимается президентом республики.

31 июля президент Гитанас Науседа объявил, что премьер Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку и покидает пост председателя Социал-демократической партии. О решении было объявлено в разгар скандала, который разгорелся вокруг премьера из-за серии обличающих материалов в СМИ: главу правительства заподозрили в использовании своих полномочий в целях развития семейного бизнеса. В письме однопартийцам Палуцкас вину не признал, а свой уход мотивировал стремлением не допустить, чтобы семья и коллеги стали заложниками скандалов.