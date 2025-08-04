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«Путин прав». В США выступили с призывом к Трампу

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин прав в том, что для решения украинского конфликта нужно провести обстоятельные переговоры, пишет американское издание Responsible Statecraft.

Источник: Reuters

«Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования», — говорится в материале.

По словам автора, американской стороне следует создать конфиденциальный канал, по которому она направит документ российским властям.

На прошлой неделе Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса.

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