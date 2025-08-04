В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли сейчас встреча Путина и Зеленского и сделана ли подготовительная работа к такой встрече.