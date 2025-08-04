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В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Хочу вам напомнить, что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи. После того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли сейчас встреча Путина и Зеленского и сделана ли подготовительная работа к такой встрече.

Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира на Украине.

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