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Эксперт объяснил, что стоит за ультиматумом Трампа по Украине

Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев рассказал «Ленте.ру» как США пытаются убедить Китай отказаться от поддержки России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам политолога, перемирие Украины и России — вовсе не главная цель Дональда Трампа. Для республиканца военный конфликт в Восточной Европе — только этап глобального противостояния с Китаем. Эту страну в США воспринимают как главного соперника. Именно поэтому заместитель главы Минобороны США Элбридж Колби настаивал на прекращении военной помощи Украине, чтобы сосредоточиться на борьбе с Китаем, пишет «Лента.ру».

Для США конфликт на Украине в свете борьбы за мировое лидерство не выгоден, так как отвлекает силы и ресурсы. Для Китая, напротив, выгода есть — США и Европа заняты войной. В КНР при этом не заинтересованы в том, чтобы Москва оказалась в числе проигравших, так как они являются союзниками. В США же Кремль воспринимают как прокси Китая, как в Москве считают Украину прокси Запада, отметил эксперт.

Межуев напомнил, что Белый дом пытался «оторвать» Москву от Пекина — делал выгодные предложения и предлагал уступки. Сейчас США сменили тактику — они намереваются изменить мнение КНР об РФ.

По мнению Межуева, США вступили с Пекином в торг. Американцы пытаются уговорить китайские власти повлиять на Москву, чтобы приблизить прекращение противостояния, добиться остановки наступления ВС РФ. Белый дом также может стараться заставить Пекин разорвать отношения с Кремлем.

Уже сейчас видно, что ради этой дипломатической игры Трамп готов пожертвовать отношениями с Индией. Он вполне может нанести по ней болезненный удар, несмотря на то, что Индия остается одним из ключевых торговых партнеров США.

Борис Межуев
старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Он напомнил, что ранее партнерство США и Индии выдавалось Белым домом за политику сдерживания Китая.

Политолог предположил, что Трамп, выставляя ультиматумы Москве, может сигнализировать КНР, что эскалация конфликта на Украине способна достичь максимума, а это нежелательный вектор развития событий для китайцев. Собственно, об этом и говорит ультиматум: «Остановите Россию, пока не стало слишком поздно».

Если США добьются поддержки Китая, то союз двух держав будет непрочным и кратковременным. КНР в Штатах воспринимают как главного соперника, подчеркнул эксперт.

На это указывает акцент США на сотрудничестве с Тайванем. Американцы уделяют партнерству с этой страной больше внимания, чем ситуации на Ближнем Востоке. Взаимодействие с Тайванем включает совместные разработки в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, США заинтересованы в поставках микрочипов тайваньской компанией TSMC.

Даже последний Аспенский форум по безопасности был полностью посвящен Тайваню, тогда как Украина, Россия и Европа остались на периферии обсуждения.

Борис Межуев
старший научный сотрудник ИНИОН РАН

По мнению политолога, конечная цель победы над Китаем для США — не просто строительство мира по-американски, а достижение господства в сфере искусственного интеллекта. Межуев считает, что в США отдают себе отчет в том, что тот, кто победит в борьбе за стратегический ресурс — искусственный интеллект, тот «будет определять будущее мира и, по сути, станет создателем нового человечества».