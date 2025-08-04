Эксперт объяснил, что стоит за ультиматумом Трампа по Украине

По словам политолога, перемирие Украины и России — вовсе не главная цель Дональда Трампа. Для республиканца военный конфликт в Восточной Европе — только этап глобального противостояния с Китаем. Эту страну в США воспринимают как главного соперника. Именно поэтому заместитель главы Минобороны США Элбридж Колби настаивал на прекращении военной помощи Украине, чтобы сосредоточиться на борьбе с Китаем, пишет «Лента.ру».
Для США конфликт на Украине в свете борьбы за мировое лидерство не выгоден, так как отвлекает силы и ресурсы. Для Китая, напротив, выгода есть — США и Европа заняты войной. В КНР при этом не заинтересованы в том, чтобы Москва оказалась в числе проигравших, так как они являются союзниками. В США же Кремль воспринимают как прокси Китая, как в Москве считают Украину прокси Запада, отметил эксперт.
Межуев напомнил, что Белый дом пытался «оторвать» Москву от Пекина — делал выгодные предложения и предлагал уступки. Сейчас США сменили тактику — они намереваются изменить мнение КНР об РФ.
По мнению Межуева, США вступили с Пекином в торг. Американцы пытаются уговорить китайские власти повлиять на Москву, чтобы приблизить прекращение противостояния, добиться остановки наступления ВС РФ. Белый дом также может стараться заставить Пекин разорвать отношения с Кремлем.
Уже сейчас видно, что ради этой дипломатической игры Трамп готов пожертвовать отношениями с Индией. Он вполне может нанести по ней болезненный удар, несмотря на то, что Индия остается одним из ключевых торговых партнеров США.
Он напомнил, что ранее партнерство США и Индии выдавалось Белым домом за политику сдерживания Китая.
Политолог предположил, что Трамп, выставляя ультиматумы Москве, может сигнализировать КНР, что эскалация конфликта на Украине способна достичь максимума, а это нежелательный вектор развития событий для китайцев. Собственно, об этом и говорит ультиматум: «Остановите Россию, пока не стало слишком поздно».
Если США добьются поддержки Китая, то союз двух держав будет непрочным и кратковременным. КНР в Штатах воспринимают как главного соперника, подчеркнул эксперт.
На это указывает акцент США на сотрудничестве с Тайванем. Американцы уделяют партнерству с этой страной больше внимания, чем ситуации на Ближнем Востоке. Взаимодействие с Тайванем включает совместные разработки в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, США заинтересованы в поставках микрочипов тайваньской компанией TSMC.
Даже последний Аспенский форум по безопасности был полностью посвящен Тайваню, тогда как Украина, Россия и Европа остались на периферии обсуждения.
По мнению политолога, конечная цель победы над Китаем для США — не просто строительство мира по-американски, а достижение господства в сфере искусственного интеллекта. Межуев считает, что в США отдают себе отчет в том, что тот, кто победит в борьбе за стратегический ресурс — искусственный интеллект, тот «будет определять будущее мира и, по сути, станет создателем нового человечества».