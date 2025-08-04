Эксперт объяснил, что стоит за ультиматумом Трампа по Украине

Для США конфликт на Украине в свете борьбы за мировое лидерство не выгоден, так как отвлекает силы и ресурсы. Для Китая, напротив, выгода есть — США и Европа заняты войной. В КНР при этом не заинтересованы в том, чтобы Москва оказалась в числе проигравших, так как они являются союзниками. В США же Кремль воспринимают как прокси Китая, как в Москве считают Украину прокси Запада, отметил эксперт.