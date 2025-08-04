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Молдова превращается в авторитарное государство под управлением Майи Санду — Филат

Экс-премьер Молдовы призвал международные структуры обратить внимание на нарушение прав и свобод граждан Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Приход Майи Санду в президентуру и дальнейшее укрепление власти партии PAS привели к масштабным и далеко не позитивным изменениям в законодательной и избирательной системах страны. Действия правящего режима ставят под угрозу демократические принципы, заявил в комментарии для Sputnik Молдова бывший премьер-министр Влад Филат.

Последние изменения, касающееся избирательного процесса, были введены 14 июня 2025 года — за пару месяцев до выборов, когда просто физически невозможно привести в порядок все документы, которые требуют власти от партий. Я с уверенностью могу сказать, что очень много политических формирований не смогут участвовать в выборах из-за этих нововведений.

заявил Филат

Особое внимание политик уделил назначению судей Конституционного суда, большинство из которых, по его словам, верны Майе Санду, а также введению цензуры в медийном пространстве, что, по его мнению, используется как инструмент для контроля над электоральным процессом.

Не стоит забывать, что на последнем заседании парламента режим проголосовал за введение полной цензуры в онлайн-пространстве. Всё это следует рассматривать как инструмент для того, чтобы в электоральном процессе достичь необходимого результата — остаться у власти.

отметил Филат

Ранее экс премьер-министр Влад Филат вместе с журналистом Ионом Цергуцэ подготовил аналитический доклад об эволюции законодательства Молдовы в 2021—2025 годах. В документе критикуются изменения в избирательном законодательстве, позволившие произвольно исключать кандидатов, а также придуманный режимом Санду термин «скрытый блок».

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