Молдова превращается в авторитарное государство под управлением Майи Санду — Филат

Приход Майи Санду в президентуру и дальнейшее укрепление власти партии PAS привели к масштабным и далеко не позитивным изменениям в законодательной и избирательной системах страны. Действия правящего режима ставят под угрозу демократические принципы, заявил в комментарии для Sputnik Молдова бывший премьер-министр Влад Филат.
Последние изменения, касающееся избирательного процесса, были введены 14 июня 2025 года — за пару месяцев до выборов, когда просто физически невозможно привести в порядок все документы, которые требуют власти от партий. Я с уверенностью могу сказать, что очень много политических формирований не смогут участвовать в выборах из-за этих нововведений.
Особое внимание политик уделил назначению судей Конституционного суда, большинство из которых, по его словам, верны Майе Санду, а также введению цензуры в медийном пространстве, что, по его мнению, используется как инструмент для контроля над электоральным процессом.
Не стоит забывать, что на последнем заседании парламента режим проголосовал за введение полной цензуры в онлайн-пространстве. Всё это следует рассматривать как инструмент для того, чтобы в электоральном процессе достичь необходимого результата — остаться у власти.
Ранее экс премьер-министр Влад Филат вместе с журналистом Ионом Цергуцэ подготовил аналитический доклад об эволюции законодательства Молдовы в 2021—2025 годах. В документе критикуются изменения в избирательном законодательстве, позволившие произвольно исключать кандидатов, а также придуманный режимом Санду термин «скрытый блок».