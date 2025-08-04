Молдова превращается в авторитарное государство под управлением Майи Санду — Филат

Последние изменения, касающееся избирательного процесса, были введены 14 июня 2025 года — за пару месяцев до выборов, когда просто физически невозможно привести в порядок все документы, которые требуют власти от партий. Я с уверенностью могу сказать, что очень много политических формирований не смогут участвовать в выборах из-за этих нововведений.