Трамп: передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион

Казалось бы, мелочи, но если не знаешь своей терминологии, то тем более не знаешь и терминологии вероятного противника. Что касается боевого дежурства РПК СН, то есть на флоте и такое. Это когда ракетный подводный крейсер стратегического назначения находится в базе (по-флотски звучит именно так — в базе), но при этом готов к пуску баллистических ракет прямо у пирса. Как правило, военные эксперты путаются в этих терминах.