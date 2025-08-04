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В Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Лукашенко был выбран Валаам

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин регулярно посещает Валаам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Sputnik.by

В пятницу, 1 августа, белорусский президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Сначала он прибыл в Санкт-Петербург, откуда направился на Валаам, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран побывали на молебне в храме Смоленской иконы Божией Матери, президент Беларуси предложил построить на Валааме белорусский храм.

Во время встречи было сделано несколько важных заявлений: Владимир Путин сообщил, что специалисты России и Беларуси выбрали позиции для установки «Орешника», оценил переговоры в Стамбуле и заявил, что Россия благодарна Беларуси за помощь и поддержку в переговорах по Украине и обменах военнопленными.

Как рассказал Дмитрий Песков, идея сделать важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично президенту России.

Собственно, ему были заданы вопросы, он на них ответил.

прокомментировал Песков

После чего напомнил, что российский лидер регулярно бывает на Валааме — это очень важное место для российской культуры, истории и веры.

Президент регулярно там бывает, и конечно, каждый раз его посещение, тем более с президентом Беларуси, вызывает большой интерес.

подчеркнул Песков

Встречи на Валааме

Президенты РФ и Беларуси встречаются на Валааме не впервые.

В прошлом году неформальная встреча состоялась 25 июля. Тогда лидеры двух стран посетили Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, побывали на службе в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском скиту.

Аналогичная встреча прошла и в 2023-м.

Помимо того — также в июле, но уже 2019 года — Лукашенко и Путин вместе посещали Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, побывали на службе, увидели церковь Смоленской иконы Божией Матери и часовню Царственных страстотерпцев, были и на острове Светлом.

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