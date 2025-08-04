В Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Лукашенко был выбран Валаам

Во время встречи было сделано несколько важных заявлений: Владимир Путин сообщил, что специалисты России и Беларуси выбрали позиции для установки «Орешника», оценил переговоры в Стамбуле и заявил, что Россия благодарна Беларуси за помощь и поддержку в переговорах по Украине и обменах военнопленными.