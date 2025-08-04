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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 4 августа: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем главные заявления, сделанные на брифинге. Основными темами стали приезд Уиткоффа в Россию, диалог Трампа и Медведева, возможность встречи Путина и Зеленского.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кремле не исключают возможность проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.

В РФ всегда рады контактам с Уиткоффом и считают их содержательными и полезными.

США продолжают свое посредничество в украинском урегулировании, эти усилия очень важны в контексте прямых переговоров Москвы и Киева.

Американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве безотносительно заявлений политиков.

Это постоянный процесс.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В Кремле не считают, что сейчас можно говорить о ядерной эскалации, речь идет об эмоциональном восприятии ситуации.

В каждой стране члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой. Есть люди, весьма и весьма жестко настроенные и в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах. Так бывает всегда.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не хотел бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз, так как все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.

Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после подготовки такой встречи на экспертном уровне.

Вся подготовительная работа для встречи пока не сделана. И хочу напомнить, что сам президент [Путин] не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ сохраняет приверженность урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.

Идея озвучить важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично Владимиру Путину.

Владимир Путин регулярно посещает Валаам, это важное место для нашей культуры, истории и веры, каждый раз это посещение вызывает большой интерес.

4 августа Владимир Путин с главой ДНР Денисом Пушилиным и проведет международный телефонный разговор.

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