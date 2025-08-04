Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 4 августа: главное

В Кремле не исключают возможность проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.
В РФ всегда рады контактам с Уиткоффом и считают их содержательными и полезными.
США продолжают свое посредничество в украинском урегулировании, эти усилия очень важны в контексте прямых переговоров Москвы и Киева.
Американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве безотносительно заявлений политиков.
Это постоянный процесс.
В Кремле не считают, что сейчас можно говорить о ядерной эскалации, речь идет об эмоциональном восприятии ситуации.
В каждой стране члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой. Есть люди, весьма и весьма жестко настроенные и в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах. Так бывает всегда.
Кремль не хотел бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз, так как все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.
Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой.
Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским после подготовки такой встречи на экспертном уровне.
Вся подготовительная работа для встречи пока не сделана. И хочу напомнить, что сам президент [Путин] не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние.
РФ сохраняет приверженность урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами.
Идея озвучить важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично Владимиру Путину.
Владимир Путин регулярно посещает Валаам, это важное место для нашей культуры, истории и веры, каждый раз это посещение вызывает большой интерес.
4 августа Владимир Путин с главой ДНР Денисом Пушилиным и проведет международный телефонный разговор.