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Боец СВО стал депутатом Судакского горсовета

Александр Блощук отправился на передовую добровольцем.

Источник: Гала Амарандо\«Крымская газета»

Крымчанин Александр Блощук отправился защищать Родину добровольцем. Боец взял позывной Тор и успел отбить множество атак противника.

По возвращению с передовой, Александр решил, что должен продолжить работать на благо родного Крыма и стал депутатом Судакского городского совета. Мужчина сейчас участвует в программе «Герои Крыма».

«Хочется помогать своему городу, потому что здесь вырос, знаю специфику работы. Но если придется заступить на какую-то должность в другом месте, то в любом случае готов помогать Крыму. Все для Крыма, и все для Победы», — рассказал Александр корреспонденту «Крымской газеты».

Кстати, позывной Тор Александру придумал его друг. Сначала он предложил вариант Терминатор, но это слово показалось слишком длинным.