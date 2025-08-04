Боец СВО стал депутатом Судакского горсовета

«Хочется помогать своему городу, потому что здесь вырос, знаю специфику работы. Но если придется заступить на какую-то должность в другом месте, то в любом случае готов помогать Крыму. Все для Крыма, и все для Победы», — рассказал Александр корреспонденту «Крымской газеты».