Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат

Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии «Шор» и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока «Победа» Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с «политической агонией» правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил в понедельник РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
«На протяжении всех судебных заседаний это дело просто рассыпалось, потому что Марине Таубер были предъявлены обвинения за те периоды, когда она даже находилась в тюрьме. Оказывается, находясь в 13-й тюрьме, она занималась незаконным финансированием и организовывала митинги. И, кроме того, главного свидетеля прокуратуры даже не доставили в суд для дачи показаний. О чем это говорит? Это говорит о том, что дело по Марине Таубер, по незаконному финансированию партии шито белыми нитками», — сказала Апостолова журналистам.
Депутат отметила, что судебная юстиция в Молдавии отсутствует, потому что она находится под колпаком правящего в стране режима.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.