Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат

«На протяжении всех судебных заседаний это дело просто рассыпалось, потому что Марине Таубер были предъявлены обвинения за те периоды, когда она даже находилась в тюрьме. Оказывается, находясь в 13-й тюрьме, она занималась незаконным финансированием и организовывала митинги. И, кроме того, главного свидетеля прокуратуры даже не доставили в суд для дачи показаний. О чем это говорит? Это говорит о том, что дело по Марине Таубер, по незаконному финансированию партии шито белыми нитками», — сказала Апостолова журналистам.