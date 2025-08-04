Глава Кубани Кондратьев сделал заявления о последствии паводков в крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до конца дня завершить обход всех домовладений и социальных объектов, пострадавших от непогоды в Туапсинском округе и Горячем Ключе. Об этом он заявил в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались текущая обстановка и ход восстановительных работ.