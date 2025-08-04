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Глава Кубани Кондратьев сделал заявления о последствии паводков в крае

КРАСНОДАР, 4 августа, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести обход домовладений и социальных объектов, которые пострадали от непогоды.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Наша задача — как можно скорее устранить все последствия непогоды, чтобы люди вернулись к привычной жизни, а туристы продолжили комфортный отдых», — заявил губернатор.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до конца дня завершить обход всех домовладений и социальных объектов, пострадавших от непогоды в Туапсинском округе и Горячем Ключе. Об этом он заявил в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались текущая обстановка и ход восстановительных работ.

По словам губернатора, главное — что удалось избежать жертв. Все экстренные службы сработали оперативно, благодаря чему жители и гости региона находятся в безопасности. К ликвидации последствий уже приступили.

На данный момент уровень воды существенно снизился. В поселке Новомихайловский временно отсутствует электроснабжение, его планируют восстановить до конца дня. В Лермонтово водоснабжение будет возобновлено в ближайшие дни, до этого момента организован подвоз воды в необходимых объемах.

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