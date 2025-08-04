Глава МИД Молдовы Попшой летит в ОАЭ за отменой визового режима

На 4 августа намечена встреча молдавского министра с вице-премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и другими высокопоставленными лицами ОАЭ.
В ходе дискуссий будут рассмотрены аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая углубление политического диалога, укрепление правовой базы, привлечение инвестиций, расширение торговли, а также актуальные темы региональной и международной повестки дня.
Попшой также встретится с представителями компании Air Arabia.
В текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Объединёнными Арабскими Эмиратами.