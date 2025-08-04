Глава МИД Молдовы Попшой летит в ОАЭ за отменой визового режима

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В ходе рабочего визита в Абу-Даби глава МИД Молдовы Михаил Попшой обсудит подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами РМ и ОАЭ об отмене визового режима для владельцев обычных паспортов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.