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Глава МИД Молдовы Попшой летит в ОАЭ за отменой визового режима

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В ходе рабочего визита в Абу-Даби глава МИД Молдовы Михаил Попшой обсудит подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами РМ и ОАЭ об отмене визового режима для владельцев обычных паспортов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: AP Photo

На 4 августа намечена встреча молдавского министра с вице-премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и другими высокопоставленными лицами ОАЭ.

В ходе дискуссий будут рассмотрены аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая углубление политического диалога, укрепление правовой базы, привлечение инвестиций, расширение торговли, а также актуальные темы региональной и международной повестки дня.

сообщает пресс-служба

Попшой также встретится с представителями компании Air Arabia.

В текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Объединёнными Арабскими Эмиратами.