Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова отбыл с рабочим визитом в эту страну для участия в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.