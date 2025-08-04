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Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова отбыл с рабочим визитом в эту страну для участия в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

оворится в сообщении

В ходе предстоящей Конференции, которая пройдет в Национальной туристической зоне «Аваза», рассмотрят актуальные вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли, экономической трансформации, повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды, достижения прогресса в реализации ЦУР.

Предусмотрено принятие Авазинской политической декларации и программы действий.

Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в пресс-службе.