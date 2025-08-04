Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова отбыл с рабочим визитом в эту страну для участия в мероприятиях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
В ходе предстоящей Конференции, которая пройдет в Национальной туристической зоне «Аваза», рассмотрят актуальные вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли, экономической трансформации, повышения устойчивости к изменению климата и вызовам окружающей среды, достижения прогресса в реализации ЦУР.
Предусмотрено принятие Авазинской политической декларации и программы действий.
Лидер Узбекистана также примет участие в мероприятии, посвященном вопросам подготовки седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в пресс-службе.