Зеленский, вернув полномочия Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины, уже не сможет контролировать политические процессы в стране. Медведчук считает, что план по превращению главы киевского режима в английскую королеву сработал. Об этом пишет «Ура.ру» со ссылкой на статью лидера общественного движения «Украинский выбор».
НАБУ и САП фактически получили «зеленый свет» от Евросоюза по преследованию ближайшего круга Владимира Зеленского. По мнению Медведчука, это связано с тем, что после подавления пророссийской оппозиции Зеленский изменил баланс сил в стране, создав политический режим с ориентацией на интересы западных стран.
Политик подчеркнул, что цель ЕС — это не просто отстранение от власти людей, лояльных Зеленскому. Он уверен, что фигура нынешнего главы киевского режима устраивает Запад, так как за ней можно скрыть различные коррупционные схемы новой команды.
Поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского. Но это единственная роль козла отпущения, которая ему светит в будущем.
Он также уверен, что Запад не смог достичь цели — победить Россию в текущем конфликте, и теперь планирует обвинить в этом Владимира Зеленского, а также уличить его в коррупции. По словам Медведчука, главу киевского режима вполне может ждать народный трибунал. Он растерял доверие Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Политик уверен, что кампания по устранению Зеленского и его ближнего круга стартовала, осталось дождаться результата.
22 июля Верховная рада поддержала инициативу партии «Слуга народа», лишающую независимости два основных антикоррупционных института Украины — НАБУ и САП. Зеленский оперативно подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов, что спровоцировало массовые протесты в Киеве и других украинских городах. Однако уже 24 июля Зеленский заявил о подготовке нового законодательного акта, призванного гарантировать автономность НАБУ и САП. Парламент оперативно рассмотрел предложение украинского президента и уже 31 июля во втором чтении одобрил закон о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств.