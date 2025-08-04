Он также уверен, что Запад не смог достичь цели — победить Россию в текущем конфликте, и теперь планирует обвинить в этом Владимира Зеленского, а также уличить его в коррупции. По словам Медведчука, главу киевского режима вполне может ждать народный трибунал. Он растерял доверие Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Политик уверен, что кампания по устранению Зеленского и его ближнего круга стартовала, осталось дождаться результата.