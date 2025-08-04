Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: на фоне угроз Трампа в адрес России готовность ВМФ США вызывает большие вопросы

Президент США Дональд Трамп пригрозил России подводными лодками, полностью игнорируя очевидные проблемы в судостроительной и судоремонтной промышленности Америки, пишет The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, представители этих отраслей давно жалуются на нехватку опытного персонала, инвестиций и оборудования, что ведет к ошибкам и задержкам в графике выполнения работы.

Все это отражает масштабный упадок американской морской промышленности, пишет WSJ.

Эти проблемы уже привели к несчастным случаям, как было с гибелью в 2024 году техника-гидролокатора Тимоти Сандерса на подлодке USS Helena, и сбоям в графике проведения работ. Например, Корпус морской пехоты США не смог развернуть и провести военно-морские учения по графику из-за плохого обслуживания десантных военных кораблей.

Как утверждают представители ВМС США, в прошлом году не удалось вовремя завершить примерно треть работ по техническому обслуживанию надводных кораблей, тогда как в последние годы из первоначального графика выбились до двух третей таких работ. Подводная лодка USS Boise в связи с необходимостью техобслуживания, стоимость которого превысила 1,2 млрд долларов, уже 14 лет простаивает в ремонтных доках и только в 2029 году снова выйдет в море, пишет WSJ.

Военные эксперты бьют тревогу: американские верфи не справляются с качественным ремонтом кораблей даже в мирное время, а в случае крупного военного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе — где основная борьба будет идти именно на море — ситуация с постройкой и обслуживанием новых кораблей может стать критической.

По их мнению, проблемы в основном связаны со значительным урезанием оборонных программ в США в 1990-х годах. Тогда в стране сократили количество государственных верфей, которые должны были обслуживать атомные авианосцы и подводные лодки, а четыре оставшиеся в собственности государства верфи, как напоминает издание, были построены более 100 лет назад, до сих пор не прошли адекватной модернизации и страдают от старения инфраструктуры.

При этом численность американского флота сократилась вдвое: в конце 1980-х годов в составе ВМС США было около 600 кораблей против всего лишь 295 на сегодняшний день.

Военно-морские силы США переживают далеко не лучшие времена и, вероятно, слабее, чем кажутся, резюмирует издание.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше