WSJ: на фоне угроз Трампа в адрес России готовность ВМФ США вызывает большие вопросы

Согласно статье, представители этих отраслей давно жалуются на нехватку опытного персонала, инвестиций и оборудования, что ведет к ошибкам и задержкам в графике выполнения работы.
Эти проблемы уже привели к несчастным случаям, как было с гибелью в 2024 году техника-гидролокатора Тимоти Сандерса на подлодке USS Helena, и сбоям в графике проведения работ. Например, Корпус морской пехоты США не смог развернуть и провести военно-морские учения по графику из-за плохого обслуживания десантных военных кораблей.
Как утверждают представители ВМС США, в прошлом году не удалось вовремя завершить примерно треть работ по техническому обслуживанию надводных кораблей, тогда как в последние годы из первоначального графика выбились до двух третей таких работ. Подводная лодка USS Boise в связи с необходимостью техобслуживания, стоимость которого превысила 1,2 млрд долларов, уже 14 лет простаивает в ремонтных доках и только в 2029 году снова выйдет в море, пишет WSJ.
Военные эксперты бьют тревогу: американские верфи не справляются с качественным ремонтом кораблей даже в мирное время, а в случае крупного военного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе — где основная борьба будет идти именно на море — ситуация с постройкой и обслуживанием новых кораблей может стать критической.
По их мнению, проблемы в основном связаны со значительным урезанием оборонных программ в США в 1990-х годах. Тогда в стране сократили количество государственных верфей, которые должны были обслуживать атомные авианосцы и подводные лодки, а четыре оставшиеся в собственности государства верфи, как напоминает издание, были построены более 100 лет назад, до сих пор не прошли адекватной модернизации и страдают от старения инфраструктуры.
Военно-морские силы США переживают далеко не лучшие времена и, вероятно, слабее, чем кажутся, резюмирует издание.