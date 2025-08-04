WSJ: на фоне угроз Трампа в адрес России готовность ВМФ США вызывает большие вопросы

По их мнению, проблемы в основном связаны со значительным урезанием оборонных программ в США в 1990-х годах. Тогда в стране сократили количество государственных верфей, которые должны были обслуживать атомные авианосцы и подводные лодки, а четыре оставшиеся в собственности государства верфи, как напоминает издание, были построены более 100 лет назад, до сих пор не прошли адекватной модернизации и страдают от старения инфраструктуры.