Кремль сказал, почему для встречи Путина и Лукашенко был выбран Валаам

Кремль сказал, почему для встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко был выбран Валаам. Подробности привел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным на острове Валаам 1 августа, в пятницу. По словам Пескова, каждый раз посещение президентом России острова Валаам, а тем более вместе с президентом Беларуси, вызывает большой интерес. Пресс-секретарь уточнил, что Путин регулярно посещает Валаам. Он добавил, что указанное место является важным для российской веры, культуры, истории и прошлого.
Дмитрий Песков заметил, что идея озвучить важные заявление для прессы на острове Валаам, принадлежит Владимиру Путину.
— И, собственно, ему были заданы вопросы, он на них ответил, — уточнил пресс-секретарь президента России.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и президент России Владимир Путин его поддержал.
Кроме того, Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме.
Тем временем Лукашенко и Путин обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.