Кремль сказал, почему для встречи Путина и Лукашенко был выбран Валаам

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным на острове Валаам 1 августа, в пятницу. По словам Пескова, каждый раз посещение президентом России острова Валаам, а тем более вместе с президентом Беларуси, вызывает большой интерес. Пресс-секретарь уточнил, что Путин регулярно посещает Валаам. Он добавил, что указанное место является важным для российской веры, культуры, истории и прошлого.