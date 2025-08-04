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Кремль сказал, почему для встречи Путина и Лукашенко был выбран Валаам

В Кремле пояснили, почему именно Валаам выбрали для встречи президентов Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Кремль сказал, почему для встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко был выбран Валаам. Подробности привел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным на острове Валаам 1 августа, в пятницу. По словам Пескова, каждый раз посещение президентом России острова Валаам, а тем более вместе с президентом Беларуси, вызывает большой интерес. Пресс-секретарь уточнил, что Путин регулярно посещает Валаам. Он добавил, что указанное место является важным для российской веры, культуры, истории и прошлого.

Дмитрий Песков заметил, что идея озвучить важные заявление для прессы на острове Валаам, принадлежит Владимиру Путину.

— И, собственно, ему были заданы вопросы, он на них ответил, — уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить белорусский скит на Валааме, и президент России Владимир Путин его поддержал.

Кроме того, Лукашенко дал совет ЕС во время встречи с Путиным на Валааме.

Тем временем Лукашенко и Путин обсудили поставку «Орешника» в Беларусь до конца 2025 года.

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