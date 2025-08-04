Метшин потребовал открыть спортплощадки для детей

Поводом стало его личное наблюдение — во время визита в Ново-Савиновский район он увидел пустующую площадку в первой половине дня.
Как выяснилось, доступ на многие объекты разрешен только организованным группам по решению антитеррористической комиссии. Метшин назвал такие ограничения избыточными: «Где там террористы и где наши дети? Не прикрывайтесь этими бумажками».
Градоначальник поручил пересмотреть нормативную базу и найти баланс между безопасностью и доступностью спортивных объектов. Он напомнил, что за последние 10 лет в Казани построено 129 универсальных площадок, и они должны использоваться по назначению.
«Мы тратили большие бюджетные средства не для того, чтобы площадки пустовали», — подчеркнул мэр, потребовав от чиновников наладить межведомственное взаимодействие для решения проблемы. В 2023 году в городе появилось пять новых спортивных площадок.
Ранее мэр Казани пообещал решить проблему с газовыми колонками.