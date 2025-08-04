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Метшин потребовал открыть спортплощадки для детей

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал практику ограничения доступа детей на школьные спортивные площадки в летний период.

Источник: Официальный портал администрации Казани

Поводом стало его личное наблюдение — во время визита в Ново-Савиновский район он увидел пустующую площадку в первой половине дня.

Как выяснилось, доступ на многие объекты разрешен только организованным группам по решению антитеррористической комиссии. Метшин назвал такие ограничения избыточными: «Где там террористы и где наши дети? Не прикрывайтесь этими бумажками».

Градоначальник поручил пересмотреть нормативную базу и найти баланс между безопасностью и доступностью спортивных объектов. Он напомнил, что за последние 10 лет в Казани построено 129 универсальных площадок, и они должны использоваться по назначению.

«Мы тратили большие бюджетные средства не для того, чтобы площадки пустовали», — подчеркнул мэр, потребовав от чиновников наладить межведомственное взаимодействие для решения проблемы. В 2023 году в городе появилось пять новых спортивных площадок.

Ранее мэр Казани пообещал решить проблему с газовыми колонками.