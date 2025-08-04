Беспрозванных: мебельная отрасль региона пострадала от санкций больше всего

В своё время отрасль показывала очень неплохие темпы развития, заслуженно считалась одной из лучших в стране. Но за последние годы ощутимо снизила обороты. Но даже в нынешней непростой ситуации наши мебельщики сохраняют высокий производственный потенциал, обеспечивают работой значительное число жителей Калининградской области — свыше одной тысячи двухсот человек. Поэтому считаю крайне важным принять все возможные меры для её восстановления и развития.