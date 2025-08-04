Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных: мебельная отрасль региона пострадала от санкций больше всего

Глава региона поручил разработать план поддержки мебельщиков.

Источник: РИА "Новости"

Мебельная отрасль Калининградской области пострадала от экономических вызовов больше всего. Об этом на встрече с представителями индустрии заявил губернатор Алексей Беспрозванных, сообщила пресс-служба правительства региона.

В своё время отрасль показывала очень неплохие темпы развития, заслуженно считалась одной из лучших в стране. Но за последние годы ощутимо снизила обороты. Но даже в нынешней непростой ситуации наши мебельщики сохраняют высокий производственный потенциал, обеспечивают работой значительное число жителей Калининградской области — свыше одной тысячи двухсот человек. Поэтому считаю крайне важным принять все возможные меры для её восстановления и развития.

заявил губернатор

Глава региона поручил разработать план поддержки мебельщиков. Профильные региональные министры должны подготовить полноценную аналитику по отрасли и перечень отработанных совместно с предприятиями решений. Правительство отметило, что такие предложения будут связаны с логистикой, льготным финансированием мебельщиков, налогообложением и подготовкой кадров.