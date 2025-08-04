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СМИ: Израиль близок к стратегическому поражению

Генерал-майор Амос Ядлин, бывший глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля, предупредил, что Израиль приближается к «глубокой политической и стратегической катастрофе» спустя почти два года после начала войны в Газе, пишет Palestine Chronicle со ссылкой на израильский телеканал Channel 12.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в комментарии для израильского телеканала Channel 12 Ядлин заявил, что Израиль не достиг заявленных целей, в то время как ХАМАС удалось перегруппироваться, и Израиль теперь чувствует себя «истощенным и изолированным».

Прошло почти два года после катастрофы 7 октября. И Израиль приближается к еще одной катастрофе — на этот раз не только военной, но и глубоко политической и стратегической.

Амос Ядлин
генерал-майор, экс-глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля

Ядлин подверг резкой критике обещание израильским руководством «абсолютной победы», отметив, что, несмотря на военные действия в Ливане, Сирии, Иране и Газе, ХАМАС продолжает контролировать сектор, а израильские заложники до сих пор не освобождены.

Израиль не выглядит победителем. Он выглядит истощенной, изолированной и застрявшей на поле боя страной без четкой политической цели.

Амос Ядлин
генерал-майор, экс-глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля

По словам генерал-майора, идея полной победы никогда не была реалистичной, он напоминает, что ни одна современная война с 1945 года не приводила к таким результатам. Без политической стратегии Израиль, по мнению Ядлина, становится «государством-изгоем», что полностью меняет его прежний имидж «жертвы войны», пишет издание.

Ядлин указал на растущее международное недовольство, включая попытки западных стран в одностороннем порядке признать палестинское государство, и возложил на премьер-министра Биньямина Нетаньяху вину за то, что он не воспользовался международной поддержкой и продолжает испытывать терпение президента США Дональда Трампа.

В заключение он сделал резкое предупреждение: если правительство Нетаньяху продолжит цепляться за лозунг «абсолютной победы», это приведет к «политическому 7 октября». Ядлин призвал правительство принять новый подход, чтобы вернуть себе инициативу и восстановить свои позиции на международной арене.

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