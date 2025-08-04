Радий Хабиров рассказал о ремонте уфимских медучреждений

Так, в течение года обновят восемь зданий шести организаций. В поликлинике № 2 больницы № 8 на улице Невского и поликлинике № 2 больницы скорой помощи на улице Губайдуллина идет капремонт.
Отдельные помещения ремонтируют в четырех зданиях: в стационарах наркодиспансера на улицах Ямашева, Суворова и Нефтяников, а также стационар республиканской инфекционной больницы на Запотоцкого.
Также глава республики отметил, что рабочие готовят помещения под установку нового оборудования в поликлинике № 50 и больнице № 18. За год для Уфы закупят 78 единиц оборудования, среди которых три маммографа и рентген. Средства на ремонт выделяет казна Башкортостана, поскольку федеральные программы не распространяются на города-миллионники.
— Фронт работ большой — треть уфимской первички нуждается в обновлении. Половина существующего оборудования эксплуатируется больше 10 лет, — написал Радий Хабиров. — Пока мы только в начале пути — напомню, проект стартовал в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Но шаг за шагом мы завершим и это очень важное дело.