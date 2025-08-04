Молдавская оппозиция назвала парламент фабрикой по производству законов

«Посмотрите, что сделала ПДС за последние 4 года. Она превратила парламент в фабрику по производству законов, принятых в спешке, без анализа, без консультаций и без логики. На последнем заседании им понадобилось всего пару часов для принятия 79 законопроектов. Из них 54 были приняты в ускоренном порядке: без дебатов и без объяснений того, какое влияние они окажут на нашу жизнь. Почему ПДС так поступает? Потому что хочет навязать свою повестку, принять законы, которые служат партии, а не народу», — написал в своем Telegram-канале Боля.