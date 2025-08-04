Молдавская оппозиция назвала парламент фабрикой по производству законов

«Посмотрите, что сделала ПДС за последние 4 года. Она превратила парламент в фабрику по производству законов, принятых в спешке, без анализа, без консультаций и без логики. На последнем заседании им понадобилось всего пару часов для принятия 79 законопроектов. Из них 54 были приняты в ускоренном порядке: без дебатов и без объяснений того, какое влияние они окажут на нашу жизнь. Почему ПДС так поступает? Потому что хочет навязать свою повестку, принять законы, которые служат партии, а не народу», — написал в своем Telegram-канале Боля.
По его словам, власти боятся прозрачности, диалога и ответственности. «Что с этим делала Майя Санду (президент Молдавии — ред.)? Вместо того чтобы бить тревогу, она поощряла этот токсичный стиль управления. Она говорит перед камерами, что борется за верховенство закона, а в тени делает обратное: строит режим, в котором всё решается сверху, а граждане — лишь декорация», — подчеркнул депутат, призвав граждан республики не голосовать на следующих выборах за лозунги и пустые слоганы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.