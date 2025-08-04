Радий Хабиров ознакомился с учебной базой профколледжа в Благовещенске

В учебном заведении обучается 668 студентов по четырем специальностям: информационные системы и программирование, технология машиностроения, химическая технология производства химических соединений, преподавание в начальных классах, двум профессиям: повар-кондитер и сварщик. В прошлом году благодаря финансовой поддержке АО «Полиэф» («СИБУР»), в колледже проведён капитальный ремонт: полностью обновлён третий этаж, отремонтированы помещения первого этажа, проход в мастерские и химическая лаборатория. Во всех кабинетах установлена новая мебель и оборудование. Осенью была залита кровля здания. Сотрудники «Полиэф» также проводят занятия со студентами по специальности «Химическая технология органических веществ».
Также в 2024 году колледж стал победителем в конкурсе на получение гранта для модернизации материально-технической базы колледжа, размер гранта составил 30 млн рублей. На грант приобретено оборудование по трем направлениям — химическое, токарное и поварное дело. Сейчас ведется ремонт 3 мастерских под установку оборудования также при поддержке «Полиэфа», Арматурного завода и местных предпринимателей. Сейчас необходим ремонт общежития, актового зала и спортивной площадки. Радий Хабиров и Михаил Карисалов во время осмотра лабораторий обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между компанией и республикой по реконструкции колледжа.
По словам руководителя «СИБУРа», важным моментом является, то, что на «Полиэфе» работают почти 65 процентов жителей Благовещенска. Глава республики отметил, что важно создавать комфортные условия для жизни, чтобы молодежь оставалась жить и работать в родном городе.
Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин пояснил, что в 2026 году колледж будет принимать участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидий на создание кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
«Сейчас договорились с руководством “СИБУРА” и нашего “Полиэфа” о том, что будем и дальше вместе заходить сюда с деньгами. Потому что надо общежитие сделать, спортзал, будем вместе работать. Этот колледж такая перезагрузка ждёт. Вы знаете, у нас программа же есть, по ней 500 млн мы каждый год отправляем. Сейчас посмотрим. Совместно с руководством “СИБУРа” сделаем заявку на “Профессионалитет”, будем двигаться», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».