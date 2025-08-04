Радий Хабиров ознакомился с учебной базой профколледжа в Благовещенске

«Сейчас договорились с руководством “СИБУРА” и нашего “Полиэфа” о том, что будем и дальше вместе заходить сюда с деньгами. Потому что надо общежитие сделать, спортзал, будем вместе работать. Этот колледж такая перезагрузка ждёт. Вы знаете, у нас программа же есть, по ней 500 млн мы каждый год отправляем. Сейчас посмотрим. Совместно с руководством “СИБУРа” сделаем заявку на “Профессионалитет”, будем двигаться», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».