В СВР рассказали о подготовке Лондоном диверсии против России

Как выяснила СВР, спецслужбы Британии разработали два сценария ЧП. Первый подразумевает создание аварийной ситуации с участием танкера с российскими нефтепродуктами. Судно, после вмешательства диверсантов, должно застрять в подходящем узком проливе. Происшествие приведет к разливу нефти, фарватер временно закроют. Инцидент станет основанием для проведения проверки корабля на соответствие требованиям безопасности и экологическим нормам.