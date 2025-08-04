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SCMP: китайский истребитель J-20 незаметно пролетел через Цусимский пролив

В репортаже Центрального телевидения Китая говорится, что новейший китайский стелс-истребитель J-20 совершил полет над стратегическими водами Цусимского пролива недалеко от Японии. Однако об этом впервые не сообщили вооруженные силы других стран, присутствующие в регионе, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: ВВС КНР
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Цусимский пролив (также известен как Восточный проход, часть Корейского пролива между Восточно-Китайским и Японским морем — Прим. ред.) — это узкий водный путь, за которым ведется тщательное наблюдение. Он отделяет Южную Корею от Японии и является узловым пунктом, соединяющим Японское море (Восточное море) с Восточно-Китайским морем, поясняет SCMP.

Этот район, как подчеркивает издание, находится в пределах досягаемости густой сети американских, японских и южнокорейских радарных систем, включая американскую противоракетную систему THAAD.

Но ни Сеул, ни Токио не сообщили о пролете китайского истребителя пятого поколения J-20 («могучий дракон»). Это может означать, что он действительно остался незамеченным, предполагает SCMP. Примечательно, что еще 27 июля американское издание National Security Journal написало о том, что J-20 «критически отстает» от американского истребителя F-35 и «страдает от некачественного изготовления», что снижает его скрытность.

Военный блогер сообщил SCMP, что «теоретически радиолокационные системы Южной Кореи и Японии должны быть способны охватить весь пролив, но на этот раз им не удалось обнаружить пролет J-20».

Это свидетельствует о том, что технологии J-20 уже позволили ему полностью избежать обнаружения современными радарами Южной Кореи, США и Японии.

В воскресенье, 27 июля, китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что Первая истребительная бригада (элитное подразделение ВВС Китая) теперь «выполняет полеты над проливом Баши (пролив Лусон) и Цусимским проливом, а также патрулирует окрестности Тайваня». Это подразделение одним из первых получило самолеты нового поколения. И хотя в телесюжете прямо не называли J-20, на экране весь выпуск показывали именно этот истребитель-невидимку — что не оставляет сомнений, о каком самолёте идет речь, отмечает SCMP. Издание также отметило, что проливы Баши и Цусима могут иметь стратегическое значение в усилиях Китая по блокированию возможного иностранного вмешательства в конфликт с Тайванем.

Информация о пролете J-20 появилась перед 98-й годовщиной основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которая отмечалась 1 августа. По мнению SCMP, Пекин таким образом пытался продемонстрировать свои военные возможности в чувствительных водах региона. По данным NSJ, сейчас на вооружении НОАК находится около 250 «могучих драконов».