SCMP: китайский истребитель J-20 незаметно пролетел через Цусимский пролив

В воскресенье, 27 июля, китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что Первая истребительная бригада (элитное подразделение ВВС Китая) теперь «выполняет полеты над проливом Баши (пролив Лусон) и Цусимским проливом, а также патрулирует окрестности Тайваня». Это подразделение одним из первых получило самолеты нового поколения. И хотя в телесюжете прямо не называли J-20, на экране весь выпуск показывали именно этот истребитель-невидимку — что не оставляет сомнений, о каком самолёте идет речь, отмечает SCMP. Издание также отметило, что проливы Баши и Цусима могут иметь стратегическое значение в усилиях Китая по блокированию возможного иностранного вмешательства в конфликт с Тайванем.