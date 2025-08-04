В США рассказали об угрозе Украине из-за ультиматума Трампа

«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что американский ультиматум не заставит Москву отказаться от своих целей, поскольку ее вооруженные силы продолжают свое продвижение на Украине.
На прошлой неделе Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.
Также на прошлой неделе Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса.