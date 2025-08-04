Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали об угрозе Украине из-за ультиматума Трампа

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Нетерпение президента США Дональда Трампа по части украинского конфликта может сыграть на руку Владимиру Путину, пишет Bloomberg.

Источник: AP 2024

«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп может в конце концов уйти, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — говорится в публикации.

Обозреватель указал, что американский ультиматум не заставит Москву отказаться от своих целей, поскольку ее вооруженные силы продолжают свое продвижение на Украине.

На прошлой неделе Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.

Также на прошлой неделе Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения украинского конфликта мирным путем нужны обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше