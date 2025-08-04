Алейник: Беларусь заинтересована углублять стратегическое сотрудничество с Узбекистаном

«Очень серьезно готовимся и исходим из того, что форум позволит обсудить многие направления двусторонней повестки, наметить пути дальнейшего углубления нашего очень дружеского, стратегического сотрудничества и надеюсь, что он принесет и конкретные экономические результаты, — сказал Сергей Алейник. — Готовится к подписанию целый ряд контрактов, межрегиональных соглашений, которые дополнят поставленные главами государств перед нами амбициозные планы — вывести наше торгово-экономическое сотрудничество на планку в $1 млрд. Мы постепенно приближаемся к этому».