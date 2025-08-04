Ранее Арестович предупредил украинцев о том, что российская армия способна вытеснить ВСУ из 12 регионов страны, если власти Украины не заключат мирный договор с Кремлем. Он также уточнил, что личность того, кто подпишет документ об урегулировании конфликта, не важна, пишет «Лента.ру».
Колесник напомнил, что Арестович на сегодняшний день не является официальным представителем главы Украины, а выступает в Сети как обычный блогер. Парламентарий отметил, что украинский обозреватель часто меняет свою точку зрения и выступает за разных участников политической жизни на Украине.
«Вот такой человек — куда ветер дует. Так что, я думаю, не надо прислушиваться к его словам. Он просто хочет остаться в информационном поле, чтобы совсем не исчезнуть», — объяснил Колесник.
Депутат уточнил, что комментаторов уровня Арестовича в Сети очень много. Политик отметил, что блогеры, в том числе украинские, рассказывают об успехах российских бойцов. По мнению парламентария, чем больше побед у ВС РФ, тем больше украинцев и граждан других стран будут понимать, что Россия — могучая страна, с которой следует считаться.
В июне экс-советник президента Украины Арестович заявил, что у Украины отсутствует перспектива остаться «политическим образованием». По мнению блогера, страна будет ликвидирована, что станет трагедией для народа.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.