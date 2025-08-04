В Госдуме ответили на прогноз Арестовича о потере Киевом 12 областей

Депутат уточнил, что комментаторов уровня Арестовича в Сети очень много. Политик отметил, что блогеры, в том числе украинские, рассказывают об успехах российских бойцов. По мнению парламентария, чем больше побед у ВС РФ, тем больше украинцев и граждан других стран будут понимать, что Россия — могучая страна, с которой следует считаться.