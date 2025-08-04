Вячеслав Федорищев обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона

Как отметил губернатор в своем телеграм-канале по итогам совещания, исполнение областного бюджета в 2025 г. осуществляется в условиях жестких бюджетных ограничений. В первоочередном порядке учитывается направление ресурсов на поддержку участников СВО, членов их семей, а также мероприятий, связанных с проведением СВО. Также в числе важнейших задач — полное обеспечение публичных нормативных обязательств, выполнение целевых показателей повышения оплаты труда, мероприятий в рамках нацпроектов, требующих значительного финансового обеспечения.