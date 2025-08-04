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Что предложила делегация Узбекистана на Парламентском форуме в Туркменистане

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Парламентском форуме на тему «Определяя курс: содействие реализации Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», сообщает пресс-служба верхней палаты.

Источник: Сенат Олий Мажлиса

Он организован в рамках Третьей конференции ООН в городе Аваза Туркменистана.

Нарбаева в своем выступлении особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у Узбекистана выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры.

Как отмечалось, Узбекистан — одна из двух стран в мире, которой для выхода к океану необходимо пройти через территории как минимум двух государств.

Участникам форума представили инициативы РУз по укреплению региональной взаимосвязанности и интеграции, включая крупные проекты, реализуемые в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Китаем.

Один из важнейших перспективных проектов — Трансафганский коридор — железнодорожная магистраль Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Данный коридор позволит кардинально развивать торговые и логистические связи между Центральной и Южной Азией.

В ходе форума делегация Узбекистана также выдвинула ряд важных инициатив:

  • наладить системный диалог между парламентами стран, не имеющих выхода к морю;
  • углубить межпарламентское сотрудничество по развитию «зеленой» логистики и современной инфраструктуры, упрощению торговых и транзитных процессов, а также внедрению цифровых решений.

Кроме того, отмечена необходимость научного и технологического сотрудничества, обмена инновационными решениями и организации научных форумов.

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