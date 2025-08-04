Что предложила делегация Узбекистана на Парламентском форуме в Туркменистане

Он организован в рамках Третьей конференции ООН в городе Аваза Туркменистана.
Нарбаева в своем выступлении особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у Узбекистана выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры.
Как отмечалось, Узбекистан — одна из двух стран в мире, которой для выхода к океану необходимо пройти через территории как минимум двух государств.
Участникам форума представили инициативы РУз по укреплению региональной взаимосвязанности и интеграции, включая крупные проекты, реализуемые в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Китаем.
Один из важнейших перспективных проектов — Трансафганский коридор — железнодорожная магистраль Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Данный коридор позволит кардинально развивать торговые и логистические связи между Центральной и Южной Азией.
В ходе форума делегация Узбекистана также выдвинула ряд важных инициатив:
- наладить системный диалог между парламентами стран, не имеющих выхода к морю;
- углубить межпарламентское сотрудничество по развитию «зеленой» логистики и современной инфраструктуры, упрощению торговых и транзитных процессов, а также внедрению цифровых решений.
Кроме того, отмечена необходимость научного и технологического сотрудничества, обмена инновационными решениями и организации научных форумов.