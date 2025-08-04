Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Это уже второй разговор двух лидеров за последнюю неделю. В прошлый раз лидеры созванивались в прошлый понедельник, 28 июля. Тогда коллеги обсуждали обстановку на Ближнем Востоке. Российский президент подчеркнул, что Москва надеется на мирное урегулирование военных конфликтов. Владимир Путин также выразил готовность помочь Израилю в переговорах с Ираном. Президент России и израильский премьер договорились продолжить диалог по повестке дня и актуальным вопросам для обеих стран тем.
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Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.Читать дальше