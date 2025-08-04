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Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в создании фабрики фейков в Молдавии

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду создала в стране фабрику фейков и запугивает граждан республики ими, чтобы любой ценой сохранить правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) у власти, заявила лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы», экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

Источник: Sputnik

«Майя Санду превратила президентуру в фабрику фейков. Она запугивает граждан нелепыми страшилками, чтобы любой ценой сохранить ПДС у власти… Партия “Сердце Молдовы” обращает внимание общественности на очередные фейки, которые распространяет президент Майя Санду в электоральных целях», — написала в своем блоге Влах.

Среди фейков политик отметила утверждение премьера страны Дорина Речана о том, что в случае поражения ПДС на выборах в Молдавию войдут 10 тысяч российских военных, а также заявления Санду о якобы выделении Россией 100 миллионов евро для вмешательства в выборы.

Оппозиционер также считает фейком уверения Санду о том, что Молдавия вступит в ЕС уже в 2027 году, если правящая партия останется у власти. «Реальность же такова: страна не выполнила необходимых условий и не сможет выполнить их в указанные сроки. Процедуры вступления требуют гораздо больше времени. Мы предложили Санду взять на себя обязательство уйти в отставку, если вступления не произойдёт к 2027 году — она отказалась», — отметила Влах.

По ее словам, это лишь несколько примеров, показывающих, что Майя Санду «бессовестно лжёт и продвигает фальшивки в обществе, оказывая прямое давление на избирательный процесс».

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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