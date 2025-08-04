Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в создании фабрики фейков в Молдавии

Оппозиционер также считает фейком уверения Санду о том, что Молдавия вступит в ЕС уже в 2027 году, если правящая партия останется у власти. «Реальность же такова: страна не выполнила необходимых условий и не сможет выполнить их в указанные сроки. Процедуры вступления требуют гораздо больше времени. Мы предложили Санду взять на себя обязательство уйти в отставку, если вступления не произойдёт к 2027 году — она отказалась», — отметила Влах.