Экс-глава Гагаузии обвинила Санду в создании фабрики фейков в Молдавии

«Майя Санду превратила президентуру в фабрику фейков. Она запугивает граждан нелепыми страшилками, чтобы любой ценой сохранить ПДС у власти… Партия “Сердце Молдовы” обращает внимание общественности на очередные фейки, которые распространяет президент Майя Санду в электоральных целях», — написала в своем блоге Влах.
Среди фейков политик отметила утверждение премьера страны Дорина Речана о том, что в случае поражения ПДС на выборах в Молдавию войдут 10 тысяч российских военных, а также заявления Санду о якобы выделении Россией 100 миллионов евро для вмешательства в выборы.
Оппозиционер также считает фейком уверения Санду о том, что Молдавия вступит в ЕС уже в 2027 году, если правящая партия останется у власти. «Реальность же такова: страна не выполнила необходимых условий и не сможет выполнить их в указанные сроки. Процедуры вступления требуют гораздо больше времени. Мы предложили Санду взять на себя обязательство уйти в отставку, если вступления не произойдёт к 2027 году — она отказалась», — отметила Влах.
По ее словам, это лишь несколько примеров, показывающих, что Майя Санду «бессовестно лжёт и продвигает фальшивки в обществе, оказывая прямое давление на избирательный процесс».
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.