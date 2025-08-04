Bloomberg: Моди дал понять, что Индия продолжит закупки нефти РФ после угроз США

«Если Республиканская партия утратит большинство в конгрессе, Трамп проведет оставшиеся два года своего срока так же, как и Байден, в статусе хромой утки. К этому сейчас и идут дела. Все это станет очень большой проблемой не только лично для Трампа, но и для всех его последователей из числа республиканцев», — заключил Зубец.