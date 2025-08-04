MWM: Су-57 получил новые возможности для нанесения гиперзвуковых ударов

Ракетная программа занимает центральное место в модернизации российских противокорабельных средств, говорится в статье. О том, что производная гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая в настоящее время находится на вооружении надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, находится в стадии разработки, сообщалось еще в 2022 году. Уникальной особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является их «гарантированная способность обходить любые существующие или перспективные системы противовоздушной обороны». Дальность полета составляет 1000 километров, а скорость достигает 9 Махов.
За исключением китайской YJ-21, этот класс российских ракет по-прежнему не имеет себе равных, подчеркивает MWM. Для сравнения, самая мощная западная сверхзвуковая противокорабельная ракета SM-6 имеет дальность поражения всего 450 километров и развивает скорость 3,5 Маха.
Кроме того, издание сообщает, что для Су-57 был разработан ряд усовершенствованных ракет. В октябре 2023 года сообщалось о новом классе крылатых ракет сверхбольшой дальности на базе Х-101/102. Модернизированная ракета меньше, чем первоначальная Х-101/102, но сохраняет ту же дальность полета — примерно в 3500 километров. В случае установки этой ракеты на Су-57 она обеспечит ему самую большую на сегодняшний день дальность поражения среди истребителей любого класса в мире. Это будет достигнуто за счет «значительного уменьшения габаритов нового боекомплекта благодаря тщательно продуманной конструкции складывающегося крыла и внутренней компоновке, а также использованию турбореактивного двигателя с компактной форсажной камерой», поясняет издание.
Это не только изменит баланс сил в мировой авиации, но и поможет России укрепить свои позиции в борьбе за экспортные заказы. Одним из основных претендентов на оснащение модернизированными «Цирконами» считается ударный истребитель МиГ-31К/И. Гораздо меньший размер «Циркона» позволит ему запускать несколько ракет за один вылет, отмечается в статье.