MWM: Су-57 получил новые возможности для нанесения гиперзвуковых ударов

Кроме того, издание сообщает, что для Су-57 был разработан ряд усовершенствованных ракет. В октябре 2023 года сообщалось о новом классе крылатых ракет сверхбольшой дальности на базе Х-101/102. Модернизированная ракета меньше, чем первоначальная Х-101/102, но сохраняет ту же дальность полета — примерно в 3500 километров. В случае установки этой ракеты на Су-57 она обеспечит ему самую большую на сегодняшний день дальность поражения среди истребителей любого класса в мире. Это будет достигнуто за счет «значительного уменьшения габаритов нового боекомплекта благодаря тщательно продуманной конструкции складывающегося крыла и внутренней компоновке, а также использованию турбореактивного двигателя с компактной форсажной камерой», поясняет издание.