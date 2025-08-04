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MWM: Су-57 получил новые возможности для нанесения гиперзвуковых ударов

Российские истребители Су-57 будут оснащены модифицированными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» со скоростью полета 9 Махов, предположили авторы журнала Military Watch Magazine. Это может изменить ход игры, пишет MWM.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ракетная программа занимает центральное место в модернизации российских противокорабельных средств, говорится в статье. О том, что производная гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая в настоящее время находится на вооружении надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, находится в стадии разработки, сообщалось еще в 2022 году. Уникальной особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является их «гарантированная способность обходить любые существующие или перспективные системы противовоздушной обороны». Дальность полета составляет 1000 километров, а скорость достигает 9 Махов.

Кинетической энергии, получаемой при ударе Цирконом", достаточно для выведения из строя крупных военных кораблей, пишет издание.

За исключением китайской YJ-21, этот класс российских ракет по-прежнему не имеет себе равных, подчеркивает MWM. Для сравнения, самая мощная западная сверхзвуковая противокорабельная ракета SM-6 имеет дальность поражения всего 450 километров и развивает скорость 3,5 Маха.

Интеграция «Циркона» на стелс-истребитель Су-57 может значительно повысить риски для кораблей противника, особенно с учетом того, что к концу 2030-х годов российский парк Су-57, по прогнозам, увеличится до нескольких сотен истребителей.

Кроме того, издание сообщает, что для Су-57 был разработан ряд усовершенствованных ракет. В октябре 2023 года сообщалось о новом классе крылатых ракет сверхбольшой дальности на базе Х-101/102. Модернизированная ракета меньше, чем первоначальная Х-101/102, но сохраняет ту же дальность полета — примерно в 3500 километров. В случае установки этой ракеты на Су-57 она обеспечит ему самую большую на сегодняшний день дальность поражения среди истребителей любого класса в мире. Это будет достигнуто за счет «значительного уменьшения габаритов нового боекомплекта благодаря тщательно продуманной конструкции складывающегося крыла и внутренней компоновке, а также использованию турбореактивного двигателя с компактной форсажной камерой», поясняет издание.

Как предполагает MWM, компактные гиперзвуковые ракеты воздушного базирования, разработанные для Су-57, в дальнейшем будут широко использоваться в российском истребительном флоте.

Это не только изменит баланс сил в мировой авиации, но и поможет России укрепить свои позиции в борьбе за экспортные заказы. Одним из основных претендентов на оснащение модернизированными «Цирконами» считается ударный истребитель МиГ-31К/И. Гораздо меньший размер «Циркона» позволит ему запускать несколько ракет за один вылет, отмечается в статье.