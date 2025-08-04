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Боррель: военная помощь ЕС Украине фактически заморожена из-за Венгрии

Европейский союз фактически приостановил военную помощь Украине. Такое заявление сделал экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с изданием EUObserver.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Он отметил, что из-за несогласия Венгрии в Европейском фонде мира оказались заморожены средства на сумму порядка 6,6 млрд евро.

26 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с заявлением, в котором охарактеризовал потенциальное членство Украины в Европейском союзе как угрозу национальным интересам Венгрии. Политик подчеркнул, что Украина должна выполнять функцию буферной зоны между ЕС и Россией.

«Если членство Украины будет принято, мы станем полем боя», — цитируют Орбана «Ведомости».

По данным Кильского института мировой экономики, в марте этого года Европейский союз впервые за три года обогнал США по объемам военной поддержки Киеву. Страны ЕС отправили Украине 72 млрд евро, США — 65 млрд.

Также отмечается, что военная помощь Киеву от европейских стран поступает неравномерно. В частности, североевропейские страны и Великобритания значительно увеличили финансирование: Швеция в марте 2025 года направила Украине рекордные 1,6 млрд евро, Норвегия в апреле — 670 млн евро. Это максимальные показатели военной поддержки Украине со стороны Швеции и Норвегии за весь период СВО. Совокупная помощь североевропейских стран за первые четыре месяца этого года выросла на 5,8 млрд евро. В отличие от них, большинство других членов ЕС, в том числе Германия, были более экономны.

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