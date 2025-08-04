Боррель: военная помощь ЕС Украине фактически заморожена из-за Венгрии

Также отмечается, что военная помощь Киеву от европейских стран поступает неравномерно. В частности, североевропейские страны и Великобритания значительно увеличили финансирование: Швеция в марте 2025 года направила Украине рекордные 1,6 млрд евро, Норвегия в апреле — 670 млн евро. Это максимальные показатели военной поддержки Украине со стороны Швеции и Норвегии за весь период СВО. Совокупная помощь североевропейских стран за первые четыре месяца этого года выросла на 5,8 млрд евро. В отличие от них, большинство других членов ЕС, в том числе Германия, были более экономны.