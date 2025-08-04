В Европе не хотят жертвовать ЗРК Patriot Украине из-за брешей в ПВО

Одной из «жертв» помощи Украине уже стала Румыния, пишет Euractiv. Она передала Киеву одну из двух своих действующих систем Patriot. В Бухаресте надеялись, что США смогут в ускоренном порядке поставить в страну новые ЗРК Patriot, но, когда несколько месяцев спустя был подписан контракт на замену, дата поставки была обозначена как конец десятилетия.