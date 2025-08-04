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В Европе не хотят жертвовать ЗРК Patriot Украине из-за брешей в ПВО

Неопределенность в отношении сроков поставки новых ЗРК Patriot Соединенными Штатами заставляет европейских военных опасаться передачи Киеву своих передовых систем противовоздушной обороны, пишет Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, с 2022 года Киев получил шесть зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США, Германией, Румынией и Нидерландами. Однако на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что надеется получить еще 10 батарей.

Хотя несколько европейских стран изначально проявили интерес к предложению президента США Дональда Трампа о быстрой продаже новых систем ПРО странам, которые передадут Украине уже имеющиеся у них ЗРК Patriot, позже они начали сомневаться в возможностях своих систем ПВО.

Европейские арсеналы, как напоминает Euractiv, уже истощены предыдущими пожертвованиями Киеву. К тому же они опасаются потенциально длительных брешей в своих системах ПВО, если поставки из США окажутся не такими оперативными, как предполагает Трамп.

«Отказываться от систем ПВО, таких как Patriot, страшно», — признался изданию высокопоставленный европейский дипломат. Мировой спрос на современные системы противовоздушной обороны американского производства значительно превышает предложение, а время ожидания заказанных Patriot достигает нескольких лет, несмотря на то, что цена одной батареи составляет около 1 млрд долларов, а каждая ракета-перехватчик стоит 4 млн долларов, уточняется в статье.

Одной из «жертв» помощи Украине уже стала Румыния, пишет Euractiv. Она передала Киеву одну из двух своих действующих систем Patriot. В Бухаресте надеялись, что США смогут в ускоренном порядке поставить в страну новые ЗРК Patriot, но, когда несколько месяцев спустя был подписан контракт на замену, дата поставки была обозначена как конец десятилетия.

По оценкам французского адмирала Пьера Вандье, верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации, срок поставки новых батарей Patriot составляет около семи лет.

Другой высокопоставленный источник был более оптимистичен, но все же предупредил Euractiv, что поставки займут не меньше двух лет.

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