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Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии

МИНСК, 4 авг — РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона неритмично принимает легковые автомобили в единственном работающем в настоящее время для этого вида транспорта пункте пропуска на границе, из-за чего после регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска «Брест» более 3 суток.

Источник: © РИА Новости

«Если после предыдущих выходных очередь из легковушек, ожидающих выезда в Польшу, составляла в среднем тысяча автомобилей, то после этих — превышает две тысячи. После регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска “Брест” более 3 суток», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поясняется, что речь идет о выезде в Польшу через единственный открытый для легкового движения пункт пропуска «Брест».

Подчеркивается, что неритмичность приема польскими контролирующими службами прибывающих из Белоруссии авто только нарастает.

Так, по данным комитета, лишь 30% от возможного количества оформила польская сторона за предыдущие сутки. «Такая картина наблюдается последние три дня, в то время как количество выезжающих в этом направлении транспортных средств увеличивается», — заявили в таможенном комитета.

«Что касается времени, затрачиваемого на таможенный контроль непосредственно в белорусском пункте пропуска, оно занимает на выезд в среднем до 15 минут», — добавили в ведомстве.

Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.

В частности, из-за решений Польши на белорусско-польской границе работает лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового.