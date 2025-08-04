Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии

«Если после предыдущих выходных очередь из легковушек, ожидающих выезда в Польшу, составляла в среднем тысяча автомобилей, то после этих — превышает две тысячи. После регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска “Брест” более 3 суток», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поясняется, что речь идет о выезде в Польшу через единственный открытый для легкового движения пункт пропуска «Брест».
Подчеркивается, что неритмичность приема польскими контролирующими службами прибывающих из Белоруссии авто только нарастает.
Так, по данным комитета, лишь 30% от возможного количества оформила польская сторона за предыдущие сутки. «Такая картина наблюдается последние три дня, в то время как количество выезжающих в этом направлении транспортных средств увеличивается», — заявили в таможенном комитета.
«Что касается времени, затрачиваемого на таможенный контроль непосредственно в белорусском пункте пропуска, оно занимает на выезд в среднем до 15 минут», — добавили в ведомстве.
Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
В частности, из-за решений Польши на белорусско-польской границе работает лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового.