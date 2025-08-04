Польша провоцирует задержки на границе, заявили в Белоруссии

«Если после предыдущих выходных очередь из легковушек, ожидающих выезда в Польшу, составляла в среднем тысяча автомобилей, то после этих — превышает две тысячи. После регистрации в электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска “Брест” более 3 суток», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Поясняется, что речь идет о выезде в Польшу через единственный открытый для легкового движения пункт пропуска «Брест».